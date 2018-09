Com dois de Benzema, Real Madrid goleia Girona de virada e assume liderança da La Liga

PARTIDA VÁLIDA PELA segunda RODADA Do CAMPEONATO Espanhol, La Liga, DISPUTADA NO ESTÁDIO Estádio Muncipal de Montilivi, EM Girona.

Jogando fora de casa, no Estádio Municipal de Montilivi, o Real Madrid goleou o Girona, vencendo o time “Albirrojo” de virada, por 4 a 1. Em partida disputada na tarde deste domingo (26), válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol, o time "merengue" conseguiu emplacar sua segunda vitória, ultrapassando o Barcelona no saldo de gols e assumindo a liderança da competição.

O Real começou tomando a iniciativa. Aos quatro minutos, Gareth Bale fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, mas o goleiro Bono, se mostrando atento, antecipou o cruzamento do galês.

Aos sete, o meia Isco acertou um belo passe para Benzema, que saiu na cara do goleiro. O francês dominou com categoria e colocou no canto de Bono. Seria o empate do Real, mas o árbitro marcou impedimento, anulando o gol do camisa 9 merengue.

Na sequência, aos 14 minutos, Isco roubou a bola, driblou o marcador e abriu na esquerda para Asensio. O camisa 20 invadiu a área e rolou para trás, quando próprio Isco chegou batendo de primeira, num chute perigoso que passou a esquerda do gol defendido por Bono.

Mesmo com o domínio madrilenho, foi o time da casa que abriu o placar. Aos 15 minutos, Lozano fez boa jogada pela direita, invadiu a área e bateu firme, mas teve seu chute bloqueado pela defesa do Real. No rebote, Borja limpou a marcação de Casemiro e soltou uma bomba no ângulo do goleiro Keylor Navas, que mesmo tentando abafar o chute, nada pode fazer. Golaço!

Apesar da vantagem, o Girona continuou indo pro ataque, e quase ampliou o placar. Primeiro aos 20, quando Carvajal cortou um perigoso cruzamento botando a bola para o escanteio. Depois aos 25, quando Portu tabelou pela direita, invadiu a área com liberdade e cruzou rasteiro. A bola bola passou na frente de Navas, mas Carvajal, mais uma vez bem posicionado, afastou quase em cima da linha, evitando o segundo gol dos “Albirrojos”.

Aos 30, o Real criou uma boa oportunidade. Após um escanteio batido curto, a bola chegou nos pés de Marcelo, que cruzou na área. O zagueiro Sergio Ramos, muito forte na bola aérea, tentou cabecear, mas acabou jogando para fora. Na sequência, aos 35, a mesma jogada se repetiu. Cruzamento de Marcelo e cabeçada do capitão Sergio Ramos para fora.

Com um volume cada vez maior no jogo, o Real continuou buscando o empate. Aos 37, Bale cruzou pela esquerda para Isco, que finalizou de dentro da pequena área para a grande defesa de Bono. No rebote, Asensio tentou ficar com a bola, mas acabou sendo derrubado por Muniesa. Pênalti marcado. Na cobrança, Sergio Ramos mostrou muita categoria. De cavadinha, o camisa 4 igualou o placar, no último lance importante da primeira etapa.

No segundo tempo, o time “merengue” voltou com tudo. Aos 49, Marcelo acertou um lançamento que cruzou o campo inteiro, encontrando Bale livre na área. O galês dominou no peito e, sem deixar a bola cair, soltou uma pancada para mais uma boa defesa de Bono.

Logo na sequência, aos 50 minutos, Marcelo acertou mais um belo passe, desta vez para Asensio. O meia Pons tentou se antecipar tomando a frente da jogada, mas atrasado, acabou derrubando o jogador madrilenho dentro da área, cometendo o pênalti. Na cobrança, Benzema bateu firme, deslocando Bono. Bola para um lado, goleiro para o outro e Real na frente do placar.

Aos nove, o Girona quase conseguiu empatar a partida numa bobeira de Casemiro. Após recuperar a bola na saída errada do volante brasileiro, Portu foi lançado dentro da área, mas Navas conseguiu sair bem e ficou com a bola.

Depois disso, aos 55 minutos, o Girona encaixou um rápido no contra-ataque, Portu ganhou de Carvajal na corrida e já ia saindo na cara do gol. Mas Navas avançou até quase a intermediária para afastar de carrinho, acabando com o perigo.

Aos 58, o Real deu uma aula de contra-ataque. Com cinco toques rápidos, o time merengue ampliou o placar. Navas saiu jogando para Isco no meio de campo, que dominou a bola já lançando no ataque para Bale. O galês disparou na corrida chegando na frente do marcador e batendo na saída de Bono. Terceiro gol do time de Madrid.

Principais nomes da partida, Gareth Bale e Karim Benzema comemoram um dos gols do Real (Foto: Divulgação/Real Madrid)

O Real Madrid continuou mandando na partida. Aos 76, num escanteio cobrado para a área, a defesa do Girona afastou mal. Na sobra a bola, o zagueiro Varane, que havia entrado no lugar de Marcelo, desviou de cabeça obrigando o arqueiro do Girona a trabalhar mais uma vez.

Ainda deu tempo para que aos 80, Karim Benzema marcasse seu segundo gol na partida. Após mais uma bela jogada de Bale pela esquerda, que chegou na linha de fundo, mas acabou cruzando fraco, a bola passou pelo lateral Juanpe, chegando livre para Benzema, que dominou e bateu para o gol, dando números finais à partida.

O Real volta a campo no próximo sábado (1), às 15h45, quando enfrentará o Léganes no Santiago Bernabéu. Já o Girona, volta a campo na sexta-feira (31), às 17h, quando enfrentará o Villarreal fora de casa, no Estádio de La Cerámica.