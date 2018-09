Sevilla confirma luxação no braço do lateral-esquerdo Sergio Escudero

O lateral-esquerdo Sergio Escudero, protagonizou uma imagem assustadora no jogo entre Sevilla e Villarreal, disputado no último domingo (26). Ao tentar subir para cabecear a bola, o jogador do Sevilla acabou se chocando com o meia Dani Raba, perdendo o equilíbrio e caindo por cima do braço esquerdo.

A imagem impressiona:

Logo após o ocorrido, o Sevilla se pronunciou apontando que o atleta havia sofrido apenas uma luxação no cotovelo, e que passaria a noite no hospital para uma avaliação mais detalhada.

Na manhã desta segunda (27), o jogador já repousava em casa, e ao que tudo indica, a suposta de fratura está descartada. Mesmo assim, é necessário aguardar até que a inflamação diminua, para que se tenha certeza sobre o grau da lesão.

Já em casa, o lateral concedeu uma entrevista por telefone à rádio SFC, da Espanha, deixando claro que quer voltar a jogar o mais rápido possível.

"Estou muito animado para iniciar a recuperação. Durante o jogo, vi que eles colocaram meu cotovelo no lugar, mas eu preferi não olhar. A verdade é que isso impacta muito a gente, mas ao mesmo tempo, eu acho que ver o que aconteceu, também faz você ficar mais forte ", comentou.

O jogador também fez questão de agradecer as mensagens de apoio que recebeu logo após o ocorrido: “Recebi muitas mensagens de apoio e palavras de amor, que eu sinceramente, nem esperava".

Uma dessas mensagens veio do eterno rival Betis, que enfrentará o Sevilla no domingo (2), às 15h45, na terceira rodada da Liga Espanhola:"Infelizmente não poderei estar neste clássico, mas certamente voltarei ainda mais forte para o próximo", finalizou.