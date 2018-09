Sem holofotes, empresário carioca conta como atua no futebol de El Salvador

O culto a jogadores, treinadores e até mesmo dirigentes no universo do futebol muitas das vezes faz esquecer de figuras que têm participação central na rotina do esporte. O carioca de 38 anos, Daniel Fabião, nascido na Praça XV e criado no bairro da Tijuca, é um dos principais agentes do futebol de El Salvador e já acumula inúmeras transferências com atletas do país. O agente conta como surgiu a oportunidade de negócios no futebol salvadorenho.

“Cheguei ao mercado de El Salvador em 2011 e foi na força de vontade. Lembro que eu tinha pouca experiência no futebol, e na época fiz contato via rede social com um atleta brasileiro que atuava por lá. Ele me orientou a pegar um avião e quando chegasse ele me apresentaria a um agente e alguns dirigentes. Assim aconteceu e comecei a minha história com o país”, explicou o agente brasileiro.

Atualmente, o brasileiro trabalha com dois atletas da seleção local, são eles: o goleiro Henry Hernández e o lateral Bryan Tamacas, além do atacante Rodolfo Zelaya, um dos principais destaques do país, que não foi convocado e gerou uma contestação grande por parte da torcida sobre o treinador, o mexicano Carlos de los Cobos. Daniel comentou o atual momento da seleção e sua expectativa para o confronto com o Brasil.

“A seleção passa por uma reformulação em alguns setores da equipe e vem com um time mesclado de juventude e experiência. Por lá, o povo exalta bastante o futebol brasileiro e será um jogo com uma importância ainda maior para os atletas, pois sabem que trata-se de uma grande oportunidade de serem visto em outros mercados. Vejo o Brasil com amplo favoritismo e El Salvador com uma vontade muito grande de fazer história”, explicou Daniel Fabião.

Após vencer os Estados Unidos, na primeira partida disputada após a eliminação na Copa do Mundo da Rússia, a Seleção Brasileira tem novo compromisso, diante de El Salvador. Novamente, o duelo será realizado em território norte-americano, desta vez no FedEx Field, em Maryland, nesta terça-feira (11).