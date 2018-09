Com lesão na panturrilha, Marcelo  desfalcará Real Madrid em clássico contra Atlético

Após sair do jogo contra o Sevilla sentindo dores, Marcelo está fora do clássico contra o Atlético de Madrid neste sábado (29), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. Em nota divulgada pelo Real Madrid nesta sexta feira (28), o lateral foi diagnosticado com uma lesão na panturrilha direita e ainda não tem previsão para retornar aos gramados.

O jornal espanhol "Ás" afirmou que o jogador ainda tem a possibilidade de voltar a tempo para cobrir os amistosos com a Seleção Brasileira na Data Fifa contra as seleções da Arábia Saudita e Argentina, voltando somente na segunda semana de outubro.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Mas caso se recupere somente paras esses jogos, Marcelo perderá três jogos importantes pelo time merengue. O clássico contra o Atlético nesse sábado, o confronto contra o CSKA Moscou pela Champions League na próxima terça (02/10) e contra o Alavés no dia 06/10 pela La Liga.

Ficando de fora das convocações para a seleção brasileira nos confrontos entre Estados Unidos e El Salvador, o lateral voltaria a defender o Brasil após a Copa do Mundo da Rússia.

Com isso, tudo indica que o melhor substituto para o brasileiro seria o espanhol Nacho. Mas se a recuperação do Marcelo ocorrer da melhor forma, o técnico Julen Lopetegui poderá contar com ele inteiro para o clássico contra o Barcelona no dia 28 de outubro.