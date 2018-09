Em derby intenso, Real e Atlético de Madrid ficam empate sem gols no Santiago Bernabéu

Um dos clássicos mais importantes da La Liga aconteceu na tarde deste sábado (29). Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram no Santiago Bernabéu pela sétima rodada do campeonato e protagonizaram o jogo mais esperado da rodada. Famoso por ser um dos derbys mais disputados do futebol mundial, o jogo não foi diferente do esperado, ativo a todo tempo, mostrou o grande desempenho dos times mas a partida não saiu do empate sem gols.

No primeiro tempo, tivemos grande exibições dos goleiros fazendo grandes defesas e segurando o placar de zero a zero para o intervalo. Com o Real mantendo a posse de bola durante os primeiros 45 minutos, teve mais oportunidades de chegar ao gol e incomodar a defesa do time visitante.

Teve várias oportunidades com Bale, Benzema, e o goleiro Oblak manteve o Atlético no jogo. As grandes chances da partida foram no pé do Griezmann que foi posto em duas ótimas chances de finalização cara a cara com o goleiro Courtois, mas nessas chances o arqueiro cresceu e fez duas grandes defesas mantendo a superioridade do clube merengue.

Em uma primeira etapa com poucas faltas e muita exibição de um grande jogo, as equipes puderam demonstrar que no segundo tempo fariam de tudo para buscar um resultado positivo.

No segundo tempo, o Real amassou a equipe do Atlético na zona de ataque. Com alterações que colocaram o time totalmente para frente, o time dirigido por Julen Lopetegui estava empenhado para conseguir os três pontos e a liderança temporária da La Liga. Os visitantes passaram a maioria do confronto defendendo dos ataques do time mandante.

O Atleti soube impor mais a sua proposta de jogo durante a primeira parcial da partida. Como o Real vivia um bom momento, sofreu grande pressão e não pode mais seguir a sua estratégia. Passou basicamente o segundo tempo inteiro de fechando para que as jogadas de ataque de Real com Kroos, Modric, Asensio não pudessem ser revertidas em gol.

Com os técnicos bastante agitados a beira de campo sempre busca auxiliar os seus times da melhor foma pode mostrar a grande intensidade da partida. O Real ainda continua na cola do Barcelona para pegar a liderança do grande rival. O Atlético busca jogo a joga, ter bons resultados para se aproximar dos líderes.

O clube merengue entra em campo novamente contra o Alaves fora de casa no sábado (06) as 13:30 (horário de Brasília). Já o Atlético de Madrid joga domingo (07), contra o Real Betis em casa as 11:15 (horário de Brasília).