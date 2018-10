Betis vence Dudelange em casa e se mantém vivo na briga para avançar na Europa League

No início da tarde desta quinta-feira (4) o Real Betis entrou em campo pela 2° rodada da Europa League recebendo o F91 Dudelange de Luxemburgo. Em uma partida relativamente tranquila, o clube espanhol conseguiu se comportar bem nos 90 minutos e prevaleceu o favoritismo. No fim, o placar ficou 3 a 0 para o time da cidade de Sevilha.

O primeiro tempo já teve um início muito promissor para a equipe da casa, o Betis a todo momento assustava a defesa adversária criando diversas chances perigosas ao gol. Foi uma verdadeira "blitz" da equipe espanhola, chutando de fora da área, armando cruzamentos para cabaçadas ao gol, faltas sofridas e etc. O Dudelange não conseguia se encontrar na partida, mas segurou bem o placar de 0 a 0 até o fim do primeiro tempo.

As equipes voltaram para o gramado e o panorama do jogo não mudou, o Betis continuava com muita superioridade comparado ao adversário e seguiu criando oportunidades. Com isso, o gol não demorou a sair, aos 11 minutos da segunda etapa Antonio Sanabria abriu o placar para a equipe da casa com uma cabeçada embaixo das traves, botando a bola para o fundo das redes

A partida parecia se encaminhar para um fim com o resultado mínimo, o Betis seguia assustando mas sem marcar o segundo gol. Enquanto isso, o Dudelange tentava esboçar uma reação, mas Giovani Lo Celso tratou de tranquilizar os torcedores marcando o segundo gol do jogo após um belo chute do meio da área aos 35 minutos.

O Real Betis controlou bem o jogo, faltando dez minutos para o apito final, com a vantagem no marcador, a equipe espanhola conseguiu chegar a mais um gol, aos 43 minutos Cristian Tello recebeu uma bola após um contra-ataque e acertou um belo chute para assim sacramentar a vitória espanhola por 3 a 0.

A equipe espanhola agora foca seu calendário na La Liga, tendo já no fim de semana um jogo difícil fora de casa contra o Atlético de Madrid, confronto esse que pode subir a equipe para o 4° lugar na tabela, já que os dois times possuem o mesmo número de pontos.

Já na Europa League, o clube com a vitória é vice líder do Grupo F e volta aos gramados apenas no dia 25/10 contra o Milan na Itália, podendo terminar até na liderança do grupo caso consiga a vitória.