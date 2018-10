Inglaterra resolve jogo no primeiro tempo e vence a Espanha fora de casa pela Liga das Nações

Na tarde desta segunda feira (15), ocorreu um dos maiores clássicos do futebol europeu. Espanha e Inglaterra entraram em campo pela 4ª rodada da Liga das Nações. Contudo, os britânicos venceram os espanhóis por 3 a 2. Os gols foram marcados por Sterling, duas vezes, e Rashford para os The Three Lions. Já Paco Alcácer e Sérgio Ramos descontaram para La Roja.

A seleção espanhola foi totalmente dominante desde os primeiros minutos de partida, mas não contavam com o poder de conclusão da seleção inglesa. Com isso, acabaram sendo surpreendidos e a Inglaterra levou três pontos importantíssimos que o fizeram ficar na segunda colocação do grupo E.

Apresentando uma alta posse de bola no primeiro tempo, acima dos 60%, a Espanha levou perigo em grande parte da dos primeiros 45 minutos de partida. Porém, aos 16 minutos, Sterling abriu o placar do jogo, pra os ingleses tendo somente esta finalização contra quatro da Espanha.

Com a jogada e o passe feitos pelo Rashford, o jovem atacante do Manchester United achou o companheiro de seleção em boa posição dentro da área, que mando um chute de pé direito do ângulo superior, fazendo com o que De Gea perdesse qualquer chance de defender o lance. A seleção espanhola ainda continuava a incomodar depois do gol, mas os seus atacantes não possuíam o mesmo poder de conclusão que os ingleses estavam nesta partida.

Logo depois, aos 29 minutos, a Inglaterra chega ao seu segundo gol. Com assistência de Harry Kane, foi a vez de Rashford de fazer o dele na partida. Com a boa visão do capitão, o passe chegou ao companheiro no meio da área que pode deslocar o goleiro da jogada e mandar no canto esquerdo do gol defendido pela Espanha. Que ainda foi surpreendida e levou o terceiro gol ainda no primeiro tempo de jogo.

Sterling marcou novamente, com outra assistência de Kane, o atacante de Manchester City dentro da grande área mandou a bola dentro do gol deixando o seu adversário em uma difícil posição para o segundo tempo de jogo, já que mantinha a posse de bola durante todo o primeiro tempo, com uma maior quantidade de chutes ao gol, não conseguiram ser conclusivos e a seleção que teve somente 28% de posse de bola, soube jogar melhor e abrir uma boa vantagem no primeiro tempo.

Quando o juiz apitou o início do segundo tempo de partida, pode-se perceber uma postura dominantes da La Loja ainda acontecia, mas com o ótimo resultado construído na primeira etapa pela Inglaterra fez com o que eles mudassem o estilo de jogo para prender o bom placar. Mas mesmo encontrando um time fechado quando chegava no campo ofensivo, a seleção espanhol não desistia tão facilmente. Ainda mantendo uma alta posse de bola, ainda mantinha jogadas de ataque bem perigosas e conseguiu assim, chegar ao seu primeiro gol.

Com a assistência de Asensio, Paco Alcácer pode finaliza de cabeça no meio da área e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Pickford. Após o gol da Espanha, a partida ficou bastante movimentada com ataques perigosos dos dois lados, mas nenhuma finalização levou um real perigo de gol. Mas ainda assim, o time espanhol continuou perdendo chances muito importantes que poderiam mudar o rumo do jogo.

Porém, nos acréscimos, o time espanhol conseguiu diminuir a vantagens dos ingleses com um gol do capital Sérgio Ramos. Em um cruzamento feito pelo Ceballos, o zagueiro com sua grande habilidade de cabeçada, conseguiu subir mais alto que os defensores adversários e botar mais um gol na conta do jogo, mas uma pena que mesmo assim, essa finalização não mudaria o resultado final da partida.

Com essa vitória, a Inglaterra se encontra na segunda colocação do grupo quatro com quatro pontos. A Espanha ainda continua na liderança isolada com seis pontos. A esquipe espanhola entra em campo novamente no dia 15/11, na quinta feira as 17:45 (horário de Brasília), sua adversária será a vice campeã mundial, Croácia. Já a Inglaterra também enfrentara a seleção croata no dia 18/11, em um domingo, 12h (horário de Brasília) .