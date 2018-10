Real Madrid perde para o Levante em casa e se distancia da liderança do Campeonato Espanhol

Na manhã deste sábado (20), o Real Madrid recebeu o Levante no Santiago Bernabéu para a partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Em um confronto onde o favorito da partida não soube se impor dentro de campo, deixando que seu adversário tirasse proveito de seu mal momento na competição. Com isso, os Granotes derrotaram por 2 a 1, e o time da casa começa a se distanciar da liderança.

Com o início da partida, o Real começou mostrando seu objetivo que era botar pressão para que o resultado pudesse sair de forma rápida e assim ter o controle. Mas o Levante já veio preparado para essa estratégia e não deixou o adversário mostrar sua superioridade. Portanto, logo aos seis minutos de jogo o primeiro gol dos visitantes.

Com um passe em profundidade pelo Sérgio Postigo, o José Luis Morales se encontrou em ótima posição para mandar um belo chute de dentro da área sem chance nenhuma de defasa para o goleiro Courtois. Após ter aberto o marcador, o time da cidade de Valência começou a ficar animado com o confronto e começou a ter investidas mais perigosas no campo defensivo dos merengues. Logo aos 13 minutos, o zagueiro Varane foi acusado de ter cometido uma falta dentro da área, onde o defensor colocou a mão na bola, ocasionando um pênalti.

Roger Martí converte a penalidade e faz com o que Levante fiquei com uma bela vantagem para o segundo tempo. Tendo que correr contra o tempo para ainda conseguir arrancar um resultado positivo no segundo tempo, o Madrid tentava incomodar o rival indo até sua área de defesa mas, os jogadores estavam pecando bastante nas finalizações e contando com boas defesas do goleiro Olazábal.

No segundo tempo, o Real Madrid veio botando uma grande pressão correndo atrás de pelo menos um empate para conseguir um ponto na tabela. A equipe valenciana que já havia feito sua parte ainda na etapa inicial, usou bem da estratégia de prender o jogo para não deixar o resultado escapar, pois não pode bobear com o elenco dos Galáticos.

Aguentando até o final na partida, aos 72 minutos, os conseguiram fazer o seu primeiro gol e começa a sonhar com uma possível reação. Com o brasileiro Marcelo chegando pelo meio da área e dando um forte chute no ângulo superior direito do goleiro, a equipe da capital espanhola passou a respirar novamente no jogo e foi com mais confiança nas suas próximas investidas.

No entanto, o Real esteve 70% com a posse de bola e deu 34 chutes ao gol, no qual, não foi suficiente para derrotar o Levante diante de sua torcida que começa a ficar irritada com os resultados ruins que o time vem apresentando nas últimas rodadas da La Liga.

Na próxima rodada, teremos o tão esperado El Clássico entre Real Madrid e Barcelona no Camp Nou, no domingo (28), às 12h15 (horário de Brasília). Já o Levante enfrenta o Leganes em casa no sábado (27), as 13h30 (horário de Brasília).