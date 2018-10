Em jogo equilibrado, Villarreal e Atlético de Madrid ficam apenas no empate pela La Liga

No início da tarde deste sábado (20), o Villarreal recebeu o Atlético de Madrid em jogo válido pela 9° rodada da La Liga. O jogo manteve seu equilíbrio em boa parte dos 90 minutos, dessa forma, o resultado final foi um empate doloroso para ambas as partes de 1 a 1, que buscavam melhorar seus objetivos na tabela de classificação.

O primeiro tempo começou muito estudado, com as duas equipes buscando as melhores opções para o ataque. As chances foram criadas para os dois lados, porém, sem efetividade. Os goleiros tiveram pouco trabalho na primeira etapa. Este equilíbrio se manteve até o intervalo, os times desceram para o vestiário sem abrir o marcador.

A volta para a segunda etapa trouxe as equipes com propostas diferentes. O argentino Diego Simeoni não demorou e mexeu na sua equipe logo no início da segunda etapa, e deixou seu time já com bastante ofensividade com as entradas de Lemar e Correa.

Não demorou muito para que o primeiro gol da partida saísse, o Atlético pressionava e em uma falta no bico da grande área, Griezmann mostrou o porque da bola parada da equipe de Diego Simeoni deve ser respeitada. Cruzamento na direção do gol e no bate-rebate, a bola sobrou para o brasileiro Filipe Luís que de cabeça marcou o primeiro para o Atlético.

O jogo se encaminhava para um final com o placar magro, porém, o Villarreal colocou o atacante Carlos Bacca em campo, e a alteração mudou o jogo. O colombiano fez com que o time da casa se reencontrasse e entrasse na partida, complicando assim o jogo do Atlético.

Aos 65 minutos de jogo, a pressão de resultado. Bacca fez o cruzamento pela esquerda e na sobra o lateral direito Mario Gaspar acertou o chute para o fundo do gol de Oblak. Após o empate, a pressão era toda do Villarreal e o time da cerâmica obrigou o goleirão Oblak a brilhar em campo.

A blitz durou até o fim da partida, Bacca e todos os companheiros tentavam de todas as formas buscar a virada, enquanto o Atlético apenas se defendia. Porém, o marcador não foi mais alterado e o resultado final da partida ficou mesmo no empate por 1-1.

Com o resultado ruim para os dois lados, as equipes agora focam em seus próximos compromissos. O Villarreal tem jogo marcado pela Liga Europa no dia 25/10 em casa contra o Rapid Wen da Áustria.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid foca em mais uma partida pela UEFA Champions League e dessa vez viaja até a Alemanha onde enfrenta o Borussia Dortmund buscando a liderança do grupo A da competição.