Valverde exalta vitória do Barcelona, mas demonstra apoio a Lopetegui: “Pode acontecer comigo”

O torcedor do Barcelona que compareceu ao Camp Nou neste domingo (28), viu sua equipe atropelar o Real Madrid, aplicando uma sonora goleada por 5 a 1 no El Clássico. Sem Messi, fora da partida devido a uma fratura no braço, os Culés contaram com inspirado Luis Suárez, autor de três gols na expressiva vitória que recoloca a equipe na liderança do campeonato.

Além do atacante uruguaio, Philippe Coutinho e Vidal também marcaram para os catalães, enquanto Marcelo descontou para os merengues. Após a partida, Ernesto Valverde destacou a importância do resultado conquistado.

"Este é um daqueles resultados que causam impacto e deixam uma marca. O clássico tem sempre um lado emocional muito intenso e sabíamos que era importante vencer para reforçar a nossa posição", falou.

O comandante do Barça ainda falou sobre a difícil situação vivida por Lopetegui no Real Madrid, se mostrando solidário com o técnico rival.

"Sei bem o que é estar numa posição difícil quando os resultados não aparecem e tudo começa a correr mal. E nestes momentos a culpa é sempre do treinador, é algo comum no futebol. Eu sei que você está tendo um momento difícil, mas amanhã ou daqui a três semanas pode acontecer comigo, é uma carga difícil , o futebol é assim, caprichoso e os treinadores estão permanentemente expostos", concluiu.

Barcelona e Real Madrid voltam a campo na próxima quarta (31), em jogos válidos pela Copa do Rei. O Barça enfrenta o Cultural Leonesa, no Estádio Reino de Léon, enquanto o Real joga contra o Melilla, no Estádio Álvarez Claro.