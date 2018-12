Betis goleia Racing e se classifica na Copa do Rei com tranquilidade

Na tarde desta quinta-feira (6) o Real Betis recebeu o Racing pelo jogo de volta da Copa do Rei. O clube da casa conseguiu ampliar a vantagem conquistada no primeiro jogo, e assim classificou-se para a próxima fase da competição. O Betis levou o jogo de forma tranquila e no fim venceu a partida pelo placar de 4 a 0.

Os Verdiblancos iniciaram a partida com muita autoridade, impondo o estilo de jogo ofensivo e defendendo o fator casa. As chances aconteciam uma atrás da outra e com isso, o primeiro gol não demorou a sair. Após cobrança de escanteio, uma confusão dentro da área fez com que a bola sobrasse para Sanabria, porém, mesmo após o chute, encontrou o corpo do outro atacante, o do Racing. Com isso, Jon Ander marcou contra o próprio gol e assim ampliou mais ainda a vantagem para o time de Andaluzia.

As duas equipes desceram para os vestiários com propósitos completamente diferentes. Enquanto ao Betis, cabia apenas a administração do resultado, os Montañeses tinha que melhorar o jogo e buscar a virada com mais de três gols de diferença. Na volta para a segunda etapa, o visitante mexeu suas peças tentando mudar o jogo, enquanto o Alviverde, se mantinha a mesma do primeiro tempo.

O segundo tempo começou, as substituições aconteciam, mas o volume e estilo de jogo dos Béticos não. Parece combinado, mas o time abriu a porteira e coincidentemente, marcou um gol a cada 10 minutos. Um pênalti marcado aos 59 minutos de jogo a favor do time de casa fez com que agora sim, Sanabria marcasse o seu primeiro no jogo e ampliasse o marcador e a vantagem.

O próximo gol sairia dos pés de Sergio León, jogador que entrou no segundo tempo e com estrela, marcou o terceiro do Betis aos 69 minutos. O quarto e último gol teve um intervalo um pouco maior, aos 89 minutos, o meia Lo Celso fechou o marcador decretando assim a eliminação do Racing e o triunfo dos Verdiblancos com o agregado de 5 a 0 para o delírio de todo o Estádio Benito Villamarín.

O próximo adversário na competição para o Real Betis será o Sevilla, mas antes disso, a equipe tem o compromisso pela La Liga contra o Rayo Vallecano no próximo domingo (9). Enquanto isso, o eliminado Racing enfrenta o SD Leioa pela 2° divisão espanhola.