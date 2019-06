Com grande partida de Fariñez, Venezuela e Peru ficam no empate em Porto Alegre

No fechamento da primeira rodada do Grupo A da Copa América, o mesmo da Seleção Brasileira, Venezuela e Peru empataram sem gols neste sábado (15), na Arena Grêmio, em Porto Alegre. A partida ficou marcada pela grande atuação do goleiro venezuelano Wuilker Fariñez.

Logo no início da partida, o Peru teve seu primeiro gol anulado. Após cobrança de falta na área, Fariñez se chocou com Tapia, no rebote, Christofer Gonzáles marcou o gol, mas o VAR anulou. Aos 21, a Venezuela chegou com perigo. Murillo levantou a bola na área e Rondón finalizou, Gallese salvou os peruanos.

Aos 31 minutos, Guerrero ajeitou para Advíncula, que soltou uma bomba e Fariñez defendeu. O goleiro venezuelano salvou mais uma aos 41, onde Guerrero cobrou falta com efeito e o arqueiro evitou o primeiro gol da partida.

Na segunda etapa, aos um minuto de jogo, o atacante Rondón cobrou falta e a bola passou raspando na trave peruana. Aos 17 minutos, a equipe comandada por Ricardo Gareca teve seu segundo gol anulado pelo VAR. Farfán recebeu cruzamento da esquerda e finalizou de cabeça, mas a arbitragem marcou impedimento.

Com um a menos desde os 28 minutos da etapa final, a Venezuela viu o seu goleiro operar milagres. Aos 30 minutos, Farfán chutou cruzado, Guerrero finalizou e Fariñez fez um milagre na Arena Grêmio. Aos 35, Farfán finalizou no canto esquerdo do goleiro venezuelano, que salvou mais uma vez. Não era dia do camisa 10 peruano. No último lance perigoso do jogo, Flores levantou na área e Farfán finalizou para fora.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (18), a Venezuela enfrenta o Brasil, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Peru, encara a Bolívia, às 18h30, no Maracanã.