Quebra de tabu e final inédita: o resumo das semifinais da Copa América 2019

Quebra de tabu. Essa é palavra principal para definir o que foram as semifinais da Copa América 2019. Isso porque era longo o tempo de Brasil e Peru sem disputar uma final do torneio. Curiosamente, as duas seleções farão uma disputa pelo troféu de forma inédita no Maracanã.

De um lado o Peru, grande surpresa desta edição. Do outro, o Brasil, um dos favoritos ao título. Após vencer o Chile nesta quarta-feira (3), na Arena do Grêmio, os peruanos carimbaram vaga na final da Copa América depois de um jejum de 44 anos. O Brasil já havia garantido a vaga na terça-feira, no Mineirão, onde derrotou a rival Argentina por 2 a 0, resultado que levou os brasileiros à final após 12 anos.

Gallese x Daniel Alves

Não foram somente os números explicativos de um tabu que marcaram as semifinais. Mas, também, os destaques individuais de cada equipe. E defensivos. Pelo lado peruano, o goleiro Gallese, que já vinha fazendo uma boa Copa América, fechou o gol na decisão contra os chilenos e, não à toa, levou o prêmio de melhor jogador da partida.

Ao todo, foram sete defesas vitais para assegurar a vaga da seleção, além do pênalti defendido em cobrança do atacante Vargas. Outro jogador que foi essencial para a classificação é um velho conhecido do futebol brasileiro: Paolo Guerrero. O capitão peruano de 35 anos abusou da experiência e soube armar o time no campo de ataque, além de ter deixado um gol. É um dos artilheiros da competição com dois gols marcados.

No Brasil, Daniel Alves fez, quiçá, o seu melhor jogo com a camisa verde e amarela. Aos 36 anos, o lateral-direito parece não sentir a idade quando está em campo e demonstra fôlego de jogador novo. Contra a Argentina, Dani foi completo no quesito de polivalência, anulou o lado direito argentino e teve 88,5% de acerto nos passes.

Daniel ainda iniciou a jogada do primeiro gol, tocando para Firmino que serviu Gabriel Jesus, abrindo o placar no Mineirão. Gabriel também merece destaque pelo que apresentou. Criticado por boa parte da torcida brasileira, o atacante procurou não ouvir as críticas e, além de ter marcado um gol, deu assistência no segundo após uma bela jogada percorrendo 71 metros até a área adversária.

Como chegam para a grande final?

Que as duas seleções estão bastante motivadas para a conquista da taça da Copa América, isso é um fato. Entretanto, precisam tomar cuidado para não serem surpreendidas. Principalmente o Peru que, na terceira rodada, ainda na fase grupos, foi goleado pelo Brasil por 5 a 0, não conseguindo suportar o sistema ofensivo.

O alerta também fica ligado no lado brasileiro, pois os peruanos já eliminaram a seleção em 2016, quando ainda disputavam a primeira fase da Copa América Centenário. Vale ressaltar, também, que o Brasil comandado por Tite não levou nenhum gol nesta edição da Copa América e pode repetir o feito da Colômbia, que em 2001 conseguiu o feito.