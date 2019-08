Guia VAVEL Serie A 2019-20: Internazionale

A Internazionale disputará a Serie A 2019-20 em busca de seu primeiro título nacional desde o Campeonato Italiano 2009-10, principalmente após a reformulação do feito pelo clube. Agora sob o comando de Antonio Conte, a meta do time é retornar as glórias da década passada.

Os Nerazzuri se sagraram campeões italianos em 18 ocasiões, sendo o último título conquistado em 2009-10, temporada em que venceu todas as competições que disputou. A equipe era liderado por jogadores que acabariam se tornando ídolos do clube: Júlio César, Lúcio, Maicon, Sneijder, Milito, dentre outros.

Agora, o time de Antonio Conte terá pela frente a chance de voltar a brigar campeonato nacional, após terminar o último ano na quarta colocação e conquistar a vaga à UEFA Champions League de 2019-20. Não menos importante, o clube também irá disputar a tradicional Copa da Itália nesta temporada.

A pré-temporada dos Nerazzuri não foi das melhores. A equipe disputou seis amistosos e enfrentou o Manchester United, Juventus, PSG, Tottenham e Valencia. Nestes jogos, o time somou quatro vitórias (sendo três nas disputas de penalidades máximas) e apenas duas derrotas, sendo uma em disputa de pênaltis. O que mais preocupou nos amistosos foi a defesa da Internazionale, que foi vazadas em seis ocasiões, o mesmo número de vezes que o clube italiano balançou as redes adversárias.

Escalação

Antonio Conte deve escalar a Internazionale como faz com a maioria das suas equipes, em um 3-4-3, com alas bastante presentes no campo de ataque. Com Romelu Lukaku no comando de ataque, Lautaro Martinez de um lado e muito provavelmente Alexis Sánchez do outro, este deve ser o trio ofensivo. Enquanto isso, a defesa, que foi reforçada com o uruguaio Diego Godín, promete ser muito forte, principalmente graças aos companheiros Milan Škriniar e Stefan de Vrij que se destacaram na última temporada.

Mesmo com o revezamento que há no futebol europeu, a tendência é que Antonio Conte escala a equipe com: Handanovic; Godín, De Vrij e Škriniar; Candreva, Barella, Sensi e Asamoah; Martinez, Sanchez e Lukaku.

Além do forte time titular, a Internazionale possui um bom elenco a disposição para dar opções de escalação ao técnico Antonio Conte. Nomes como Brozovic, Politano, Vecino e Borja Valero serão peças importantes para buscar todos os títulos possíveis. A principal baixa fica por conta do argentino Mauro Icardi, artilheiro do time nas últimas temporadas, mas que devido a problemas de comportamento, está afastado e deve ser negociado nesta janela.

Destaque

Foto:Reprodução/Internazionale

Romelu Lukaku chegou aos Nerazzuri na atual janela de verão europeia. Após a Internazionale desembolsar 86 milhões de euros pelo atacante belga, o clube elevou seu patamar de reforços e mostra que vem com tudo para voltar aos tempos áureos de glórias.

Mesmo não sendo titular absoluto do Manchester United na temporada passada, Lukaku conseguiu bons números pelo clube inglês. Em 45 jogos, anotou 15 gols e distribuiu quatro assistências. Pela seleção belga, os dados ficam ainda melhores: 15 gols e três assistências só na última temporada, inclusive com destaque na Copa do Mundo.

Fique de Olho

Foto:Reprodução/Internazionale

Reforço da última janela, Lautaro Martínez vem de um bom ano na Internazionale. Mesmo não sendo titular absoluto no último ano, conseguiu números expressivos que o credenciam a conquistar a vaga definitiva no time titular: 35 jogos, nove gols e duas assistências.

Com apenas 21 anos, Lautaro tem tudo para se firmar de vez no elenco do clube italiano, deixando claro que o futebol Nerazzuri está garantido com um nome de alto nível e também presença constante na seleção argentina.

Treinador

Foto:Reprodução/Internazionale

Antonio Conte assumiu o comando da Internazionale nesta temporada. Depois de boas campanhas com Juventus e Chelsea, além da passagem pela seleção italiana, o treinador terá o desafio de devolver o clube ao caminho das glórias.

O trabalho promete ser árduo, uma vez que os Nerazzuri não vencem o Campeonato Italiano desde a temporada 2009-10, quando era comandada pelo português José Mourinho, considerado pelos torcedores um dos ídolos recentes do clube.

Estádio

O Giuseppe Meazza foi inaugurado em 19 de setembro de 1926, quando 35 mil torcedores viram a Internazionale golear o rival Milan por 6 a 3. Sua capacidade atual é para 80.074 espectadores e é dividido com o Milan, que em dia de jogos do rival, é chamado de San Siro.

Atualmente, é o maior estádio da Itália, além de ser o terceiro na Europa e o 11º no mundo. Um dos fatos curiosos do estádio é ter recebido o último jogo oficial do Rei Pelé antes de sua aposentadoria.

Posição em 2018-19

No Calcio da temporada 2018-19, a Inter terminou na quarta colocação do campeonato, com 69 pontos somados. O tabu de não conquistar o campeonato italiano desde 2009-10 é algo que já incomoda a torcida, que vê a rival Juventus dominar o país há quase dez anos.

Expectativas para 2019-20

Foto:Reprodução/Internazionale

A Internazionale disputará o Campeonato Italiano em busca do título. Após manter a base da equipe que conquistou a vaga à UEFA Champions League desta temporada, os Nerazzuri fizeram contratações impactantes, criando um elenco competitivo para buscar as primeiras colocações da tabela, além de uma posição honrosa nos torneios europeus.