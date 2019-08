Já conhece quem subiu? FC Köln: tricampeão da Bundesliga busca se reafirmar

Liga nacional que mais tem público no mundo, a Bundesliga é famosa pela paixão da torcida dos 18 clubes envolvidos nela. Gigantes como Bayern de Munique e Borussia Dortmund dão as cartas na parte superior da tabela. E na metade inferior, aonde os clubes de menor expressão lutam pela permanência com realidades bem diferentes?

Para a temporada 2019-20, o campeão da 2.Bundesliga da temporada e o segundo colocado, FC Köln e Paderborn, respectivamente, chegaram à primeira divisão de forma direta. Já no Relegation, o Union Berlin despachou o Stuttgart e também garantiu a classificação. Assim, cada um desses três times terão suas histórias contadas por aqui.

Fechando a série, agora é a vez do FC Köln. Então, confira a história dos Bodes:

FC Köln

Depois de uma pífia campanha na temporada 2017-18, o FC Köln — ou Colônia — tradicional clube da Renânia do Norte-Vestfália e tricampeão nacional, está de volta à Bundesliga após conquistar o título da segunda divisão alemã.

A equipe foi fundada em 1948, após a fusão de dois clubes. O Colônia detém três conquistas do Campeonato Alemão e participou ativamente na criação da Bundesliga. Na melhor campanha na Champions League, Os Bodes chegaram até a fase de semifinal.

Principal década

O Colônia passou 35 anos seguidos na principal divisão do futebol nacional. No entanto, a década de 1960 foi a mais emblemática para Os Bodes. A equipe conquistou o Campeonato Alemão nas temporadas 1961-62 e 1963-64. Além disso, ergueu a taça da Copa da Alemanha na edição 1967-68. Os três títulos são lembrados com carinho pelos torcedores até os dias atuais.

Século XXI

Desde o início do novo milênio, o Colônia vive numa verdadeira gangorra. Alternando entre primeira e segunda divisão nacional, o time tricolor teve o atacante Lukas Podolski como sua principal revelação nos últimos anos. Entretanto, são as más memórias que prevalecem na trajetória recente.

O fato atual mais marcante ocorreu no dia 6 de maio de 2012. Na ocasião, o Colônia foi goleado pelo Bayern de Munique por 4 a 1. A derrota acarretou um novo rebaixamento da equipe para a 2.Bundesliga. Revoltados, torcedores do clube atearam fogo no estádio Rhein Energie Stadion.

Última temporada

Rebaixado à segunda divisão com a pior campanha da Bundesliga 2017-18, o Colônia era tratado como uma incógnita pela imprensa alemã. No entanto, a equipe respondeu em campo e superou todas as expectativas.

Campeão da 2. Bundesliga 2018-19, Os Bodes ostentaram uma campanha com 19 vitórias, seis empates e nove derrotas. Com isso, o FC Köln garantiu o retorno à elite do futebol alemão, onde espera encontrar uma rara estabilidade.

Projeção para 2019-20

Assim como os demais clubes que conquistaram o acesso, o Colônia volta à Bundesliga com o principal objetivo traçado: permanecer na principal competição do futebol alemão. Assim, qualquer conquista além do esperado se tornará uma surpresa agradável para os torcedores dos Bodes.