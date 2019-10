Sem sustos, Juventus derrota Bayer Leverkusen pela Champions League

Após empatar com o Atlético de Madrid na rodada de abertura da UEFA Champions League, a Juventus confirmou o seu favoritismo e venceu em casa o Bayer Leverkusen por 3 a 0. Os gols foram anotados por Higuaín, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Com este tento marcado, o português chegou ao seu 127º gol na principal competição de clubes do continente europeu.

O Jogo

Disposta a vencer para liderar o grupo, a Juventus começou a partida a mil por hora e não deu chances para o adversário dominar o jogo. Tal pressão surtiu efeito e os italianos abriram o placar aos 17', quando Cuadrado cruzou na área, o zagueiro Tah cortou mal e Higuaín bateu rasteiro da entrada da área, sem chances para o goleiro.

No segundo tempo a postura do time de Turim foi a mesma, pressionando os alemães no campo de ataque e procurando aumentar a vantagem. E o gol veio aos 61' com Bernardeschi, que recebeu cruzamento de Higuaín e bateu de canhota para aumentar a vantagem. A torcida estava feliz com o resultado, porém esperava pelo gol de seu principal jogador. E ao apagar das luzes, coube a Cristiano Ronaldo, aos 88', receber bom passe de Dybala e bater na saída do goleirão para dar números finais ao confronto.

Matuidi e Bernardeschi comemoram o segundo gol da Juventus contra o Leverkusen (Foto: Juventus / Twitter / Reprodução)

Graças ao resultado, o time de Turim fica na liderança do Grupo D com quatro pontos, empatado com o Atlético, porém com saldo de gols superior. Já os alemães seguem na lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado até aqui.

Agora, a Juventus foca suas forças no Campeonato Italiano, onde no próximo domingo (06) irpa jogar fora de casa, contra a Internazionale. Já o Bayer Leverkusen recebe em casa no sábado (05) o Reb Bull Leipzig, atual vice-líder da Bundesliga.