De virada, Barcelona derrota Inter de Milão no Camp Nou

Nesta quarta-feira (2), o Barcelona e Inter de Milão se enfrentaram pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League, em jogo válido pelo grupo F. O time da Catalunha só foi buscar a vitória de 2 a 1 no segundo tempo, com dois gols do atacante Suárez. Lautaro Martínez fez o tento dos italianos.

Nerazzurri marca e controla vantagem

A primeira etapa começou agitada. Logo aos três minutos, Lautaro Martínez arrancou para dentro da defesa do mandante e colocou no canto direito do goleiro para abrir o placar para os italianos. A equipe de Milão manteve sua característica de um excelente time defensor para administrar o placar e ir ao intervalo com a vantagem.

Virada blaugrana

Na segunda metade da partida, os culés tiveram que correr atrás do prejuízo. Aos 58', Vidal aproveitou espaço deixado pela marcação da Inter, cruzou pra Suárez que acertou um forte voleio de fora da área pra deixar tudo igual na Espanha.

E o Barça não se conteve com o empate. Continuou martelando a Inter e seguiu perdendo oportunidades. Até que, aos 84', Lionel Messi resolveu aparecer. O argentino que havia voltado de lesão na partida de hoje e nem sabia se jogaria os 90 minutos, arrancou próximo ao meio-campo enfileirando marcadores para servir Suárez em excelentes condições pra só tocar no canto direito do goleiro Handanovic e virar a partida.

Próximos compromissos

O Barcelona volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília) para enfrentar o Sevilla, em casa, pela 8ª rodada da La Liga. Já a Inter de Milão, também joga no mesmo dia, às 15h45, para encarar a Juventus, pela 7ª rodada da Serie A Tim.