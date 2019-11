No Grupo D da Champions, Dybala garante Juventus na ponta; Leverkusen segue vivo

A Juventus carimbou o passaporte para a próxima fase da UEFA Champions League nesta terça-feira (26) ao vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 no Juventus Stadium com belíssimo gol do jovem argentino Paulo Dybala. Também pelo grupo D, o Bayer Leverkusen bagunçou as colocações após vencer o Lokomotiv Moscou por 2 a 0 com gol contra de Rifat Zhemaledinov e Sven Bender no Estádio Lokomotiv de Moscou.

Lokomotiv Moscou 0 x 2 Bayer Leverkusen

Precisando de uma vitória para seguir na disputa pela classificação, os alemães seguiram em busca do gol. A equipe anfitriã mostrou domínio nos primeiros minutos, mas o meia Zhemaledinov acabou se atrapalhando e mandou contra o próprio gol.

Foto: Divulgação/B04

A equipe russa sentiu a pressão e caiu de ritmo até o final do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos dez minutos, o Leverkusen conseguiu ampliar. Com passe de Aranguíz, o zagueiro Sven Bender anotou um belo gol para os visitantes, deixando o placar em 2 a 0.

Juventus 1 x 0 Atlético de Madrid

Praticamente classificada, a Velha Senhora entrou em campo apenas para garantir a primeira colocação do grupo. A primeira etapa foi equilibrada, com boas chances para ambos os lados. Nos acréscimos, a estrela de Paulo Dybala brilhou durante a cobrança de falta, acertando o ângulo com muita qualidade e técnica.

Foto: Divulgação/Juventus

No segundo tempo, os visitantes passaram a buscar mais o ataque, contra jogadas dinâmicas da Juve. Morata teve a melhor oportunidade para empatar, mas acabou tropeçando e perdeu a bola. O jogo foi marcado por ação e muito drama até o apito final.

Próximos desafios

No grupo D da competição, a Juventus segue em primeiro, com 13 pontos, já classificada para a próxima fase. O Atléti vem em segundo, com 7. Já o alemão Bayer Leverkusen com 6 somados e o Lokomotiv Moscou com apenas 3 pontos.

Na última rodada pela fase de grupos da UEFA Champions League, o Atlético de Madrid recebe o Lokomotiv, no Wanda Metropolitano, e a Juventus visita o Bayer Leverkusen na Bay Arena durante a quarta-feira (11), ambos às 16h.