No Grupo F, Barcelona se classifica e Slavia dá adeus; outra vaga fica com Dortmund ou Inter

Quando formado o Grupo F, era comum escutar palpites de um Barcelona classificado em primeiro e a segunda vaga disputada entre Borussia Dortmund e Inter de Milão. Pois bem, dito e feito: com uma rodada de antecedência, o Barça garantiu a primeira colocação após vencer o Borussia Dortmund por 3 a 1.

A Inter, por sua vez, venceu o Slavia Praga pelo mesmo placar e igualou em pontuação ao time alemão, colocando em aberto o segundo lugar.

Barcelona 3 x 1 Borussia Dortmund

Não houve sustos ao Barcelona na principal partida do grupo. Diante de seus torcedores, os espanhóis imprimiram forte ritmo na primeira etapa e aproveitavam da fraca marcação alemã.

Lionel Messi participou dos três gols, quando primeiro deu assistência para Suárez e, em seguida, marcando pela primeira na vez na história contra esse adversário – isso na primeiro tempo.

A etapa final teve mais aparição do Dortmund, no entanto, haveria um gol do francês Griezmann, que havia entrado no lugar de Dembele. O Dortmund ainda descontaria no finalzinho com Sancho.

Slavia Praga 1 x 3 Inter de Milão

As partidas realizadas pelo Slavia Praga nesta Champions certamente não são compatíveis com os números. Apesar de mais uma partida sem vitória no torneio e a eliminação, os tchecos demonstraram personalidade, ousadia, ainda que com elenco limitado em comparação aos seus adversários.

A Inter de Milão, conduzida por Lautaro Martinez, abriria o placar com o mesmo, mas sofreria o empate com Soucek.

Os gols que dariam a vitória para os italianos, deixando-os vivos na Liga dos Campeões, aconteceram nos minutos finais com Lukaku e, depois, novamente Lautaro.

Foto: Reprodução/Inter de Milão

Situação para a última rodada

A Inter de Milão, agora, receberá o Barcelona em casa, 10/12, e necessita da vitória para depender de si mesmo na classificação. Já o Borussia Dortmund recebe o Slavia Praga também no próximo dia 10 em seu território e precisa, além de vencer, torcer por um tropeço da Inter para ficar com a vaga.