 Lyon empata no fim e garante vaga; Benfica massacra Zenit, mas está fora do mata-mata da Champions

A situação do Grupo do Grupo G da Champions League foi resolvida hoje, dia 10 de dezembro, terça-feira, com enredo dramático até o final para um time em especial. O Lyon arrancou um empate garantiu uma vaga para o mata-mata das oitavas de final após estar perdendo para RB Leipzig dentro de casa. O Benfica, tradicional time português, que já foi comandado por Jorge Jesus, ficou de fora por apenas 1 ponto após golear o Zenit.

Lyon x RB Leipzig

Na França, o time alemão entrou mais descansado já estando classificado. Quem precisava do resultado era a equipe francesa. Para desespero do Lyon, o Leizpig abriu 2 x 0 na primeira etapa em dois lances de pênaltis.

O segundo tempo mostrou o poder de reação da equipe em que jogou Juninho pernambucano. Houssem Aouar, de 21 anos, diminuiu o placar logo aos cinco minutos e o Holandês Memphis Depay colocou fim ao placar do jogo. Final: Lyon 2 x 2 RB Leipzig. As duas equipes passaram, os alemães na primeira colocação, com 11 pontos e os franceses com 8.

Foto:Reprodução/Lyon

Benfica x Zenit

No estádio da luz, o time português não teve dificuldade em bater o Zenit. No primeiro tempo a partida foi equilibrada com o Benfica possuindo mais volume de jogo. Escanteios e jogadas pelas laterais fizeram valer uma ligeira vantagem em campo. Porém, ninguém abriu o placar nos 45 minutos iniciais.

A segunda etapa foi bastante diferente. Cervi abriu o marcador para Benfica ao 2 minutos. Para piorar, Douglas Santos foi expulso e cometeu pênalti na área contra o Zenit, seu time. Pizzi ampliou com categoria. Para completar o jogo, Sardar Azmoun tentou tirar bola no primeiro pau, de calcanhar, e fez contra. Zenit batido em campo, com menos um e massacrado. Números finais: Benfica 3 x 0 Zenit.

Uma vitória com gosto amargo para o Benfica. Uma vaga na Liga Europa, é verdade, mas a classificação ficou pelo caminho por apenas um ponto. Pior para o Zenit, que entrou carimbado nas oitavas e terminou em último na rodada. Futebol é mesmo uma caixa de surpresas.