Ex-Barcelona, Jean-Clair Todibo assina com Schalke 04 até o fim da temporada

Mesmo com a pausa na Bundesliga, os clubes alemães seguem movimentando o mercado de contratações. Nesta quarta-feira (15), o Schalke 04 anunciou a contratação do zagueiro Jean-Clair Todibo, ex-Barcelona. O jovem de 20 anos, que custeou aos cofres dos azuis reais a taxa de 1,5 milhão de euros, chega através de um empréstimo até o final da temporada. Ele vestirá a camisa 21.

Segundo o boletim publicado pelo Barcelona, os alemães pagarão os salários, além de ter a opção de compra por 25 milhões de euros e mais 5 milhões em variáveis. Se isso acontecer, o clube catalão tem a cláusula de re-compra por 50 milhões de euros e os 10 milhões em complementos.

O francês começou nas categorias de base do FC Les Lilas com apenas oito anos. Em 2016, integrou a equipe do FC Toulouse, tendo sua estreia contra o Bordeaux em 19 de agosto de 2019, chegando ao Barcelona neste mesmo ano. O zagueiro possui cinco partidas pelo time, sendo uma pela UEFA Champions League.

Ansioso para começar a trabalhar com o novo reforço, o técnico David Wagner exaltou o atleta em entrevista ao portal oficial do Schalke, além de falar sobre as possibilidades de jogo.

"Dissemos durante o campo de treinamento na Espanha que só seríamos ativos no mercado se algo se abrisse para nos ajudar. Esse é definitivamente o caso de Jean-Clair Todibo, um dos melhores jovens defensores centrais da Europa. Como a recuperação de Benjamin Stambouli está demorando um pouco mais do que esperávamos, faz sentido contratar outro zagueiro. Ele também pode jogar no meio-campo defensivo. Todos faremos o possível para apoiá-lo no desenvolvimento de seu claro potencial. Estamos ansiosos para tê-lo".

Ao firmar o compromisso, Todibo mostrou-se ansioso pela nova experiência e abordou o trabalho excepcional dos dirigentes.

"A diretoria do clube me convenceu do projeto, buscando o sucesso de jovens jogadores. Por isso, escolhi ingressar no Schalke 04".

O Schalke 04 retorna ao campo nesta sexta-feira (17) contra o Borussia Mönchengladbach na Veltins Arena, às 16h30, pela 18ª rodada da Bundesliga.