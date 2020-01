RB Leipzig vence Union Berlin e segue com folga na liderança da Bundesliga

O RB Leipzig consolidou a liderança na Bundesliga ao vencer neste sábado (18) o Union Berlin por 3 a 1 em casa, na Red Bull Arena, pela 18ª rodada. O time abriu cinco pontos de vantagens do segundo colocado, o Borussia Mönchengladbach. Mesmo à frente no placar com gol de Marius Bütler no primeiro tempo, os visitantes conseguiram a vitória com dois de Timo Werner e Sabitzer.

Primeiro tempo dos visitantes

O Union teve a vantagem logo nos dez minutos do primeiro tempo. Marius Bülter aproveitou em contra-ataque para marcar o primeiro do jogo, deixando o goleiro da casa, Péter Gulácsi, sem chances de defesas. Na primeira etapa, o Leipzig apresentou muitas dificuldades para infiltrar a defesa dos rivais, não conseguindo o empate. Mukiele e Patrik Schick foram responsáveis pelas melhores chances.

Vitória do Leipzig por 3 a 1

Na segunda etapa, o time anfitrião voltou totalmente diferente, com postura ofensiva. Logo aos seis minutos, o jovem Timo Werner balançou as redes com belo chute de fora da área deixando tudo igual. O time engrenou, e minutos seguintes, Sabitzer marcou o segundo da equipe líder após acertar em cheio o gol em bola de cobrança de escanteio. O Union já não apresentava a mesma técnica e qualidade do início do jogo, tendo dificuldades para levar perigo ao Leipzig.

Timo Werner ainda teve tempo e fazer mais um para fechar em 3 a 1 o placar em favor do time da casa.

Com o resultado, o RB Leipzig garante a liderança por mais uma rodada, com 40 pontos. Já o time de Berlin segue em décimo segundo, com 20 pontos.

No próximo sábado (25) pela 19ª rodada da Bundesliga, o Leipzig visita o Eintracht Frankfurt às 11h30. Já o Union Berlin recebe o Augsburg no mesmo horário.