Schalke 04 vence Hertha Berlin na prorrogação e avança na DFB Pokal 

Depois de muito sufoco, o Schalke 04 garantiu a vaga para as quartas de final da DFB Pokal após vencer o Hertha Berlin por 3 a 2, na Veltins Arena, depois de virar o placar na prorrogação. Ao conseguir deixar tudo igual com gols de Caligiuri e Harit no segundo tempo, o atacante Benito Raman apareceu e marcou o terceiro da equipe da casa. Para os visitantes, Pascal Köpke e Piatek descontaram.

Hertha na frente

O primeiro tempo foi do time da capital alemã. Logo nos minutos iniciais, Marius Wolf teve a oportunidade de abrir o placar ao mandar o chute acima da trave do goleiro Nubel. Com tanta pressão, o gol não demorou para saiu. Pascal Köpke aproveitou o cruzamento de Wolf e mandou para as redes.

O Schalke tentou reagir com Amine Harit, que não obteve sucesso. Na metade da etapa, o zagueiro Dedryck Boyata conseguiu deixar os torcedores do Hertha assustados com um possível gol contra.

Enquanto isso, diversos pedidos com relação a faltas graves e penalidades foram negadas aos anfitriões. Piatek, a nova contratação do time comandado por Klinsmann, ampliou para dois gols em vantagem.

A redenção do Schalke e a classificação

Foi um segundo tempo movimentado para os dois times. Os azuis reais conseguiam chegar até a defesa dos rivais e mostrar o poder ofensivo com Harit e Gregoritsch, porém, o chute acabou forte demais e o austríaco acabou perdendo a bola.

O jovem McKennie também obteve a chance, ao sair do banco, porém, foi detido pelo zagueiro Boyata. O empate aconteceu na metade da etapa final com Caligiuri lançando a bola abaixo do goleiro do Hertha, Jarstein, deixando-o sem chances de defesa.

Ao tomar o baque, os visitantes não conseguiu segurar a defesa e tomou o empate com Harit. Nos acréscimos, tempo para Mascarell deixar os nervos dos fãs presentes no estádio a flor da pele.

Com o empate em 2 a 2, a prorrogação foi necessária. O time da casa não desistiu e continuou insistindo sendo o lado ofensivo até conseguir furar o bloqueio do rival.

Para deixar tudo mais emocionante, o zagueiro Jordan Torunarigha e o técnico David Wagner acabaram sendo expulsos após choque entre ambos. O juiz considerou infração dos dois lados e mostrou o cartão vermelho.

Faltando poucos minutos para o fim do segundo tempo de prorrogação, o Schalke aproveitou a vantagem de ter um a mais em campo e foi para cima. Em jogada de contra-ataque, Juan Miranda conseguiu furar a defesa mal posicionada do Hertha, passou para Raman que conseguiu virar o resultado para 3 a 2.

O sorteio para definir os confrontos da quartas da competição acontecem no domingo (09). O próximo jogo do Schalke 04 será contra o Paderborn, em casa, no sábado (08), às 11h30.