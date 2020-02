Após derrotar Chelsea no Stanford Bridge, Hans Flick elogia Bayern e exalta Gnabry

O Bayern de Munique garantiu vantagem na disputa das oitavas de final da UEFA Champions League ao vencer o Chelsea por 3 a 0 na Inglaterra, no Stamford Bridge, na terça-feira (25).

Em entrevista coletiva, o técnico dos bávaros, Hans Flick, mostrou-se orgulhoso com o desempenho e o resultado da partida, além de rasgar elogios para Gnabry, autor de dois gols na noite.

"O time jogou muito bem. Foi um desempenho da equipe muito focado durante os 90 minutos. Colocamos pressão sobre nossos oponentes desde o início e dominamos o jogo. No primeiro tempo, poderíamos ter aproveitado uma ou duas chances. No segundo tempo, conseguimos Estamos muito, muito felizes. Conheço Serge Gnabry há muito tempo. Ele se desenvolveu bem e é muito bom em situações individuais e na frente do gol. Estamos muito felizes por tê-lo".

Ao fim do jogo, Gnabry mencionou a parceria com Lewandowski, atual artilheiro da competição, fundamental para conseguir a vitória.

"Saímos do intervalo com força, pressionamos bastante o Chelsea e fizemos bom uso dos momentos de transição no final da jogada. Lewy colocou dois gols em um prato para mim, ele poderia ter marcado o gol. Eu marquei dois gols e, em seguida, ele marcou um".

O veterano Thomas Müller também exaltou a performance do time na terra inglesa. Falou sobre falhas da primeira etapa, mas relembrou o sentimento no pé dos jogadores.

"Esse acréscimo especial está nas eliminatórias. Tivemos um máximo de um ou dois momentos nervosos nas costas. No primeiro tempo, deveríamos ter nos recompensado com um gol. Essa última peça do quebra-cabeça estava faltando, jogo intenso. A adrenalina ainda está em mim. No total, é uma vitória absolutamente merecida por 3 a 0. Corremos do começo até o minuto 92, o desempenho da equipe foi muito bom. Nos preparamos muito e chegamos aqui com muita confiança. Fico feliz que conseguimos transformar esse sentimento em gols no segundo semestre".

O jogo de volta acontece na Alemanha, na Allianz Arena, na quarta-feira (18), às 17h. Pela Bundesliga, os bávaros ocupam a liderança, com 49 pontos.