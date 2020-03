Bayern de Munique derrota Schalke 04 e avança à semifinal da Copa da Alemanha

Em jogo morno, o Bayern de Munique garantiu a classificação para a semifinal na Copa da Alemanha ao vencer o Schalke 04 por 1 a 0, gol de Kimmich, na Veltins Arena, nesta terça-feira (03). A equipe visitante agora espera o resultado do sorteio para conhecer o próximo oponente.

O Schalke começou bem o primeiro tempo levando perigo com Schöpf e Burgstaller, porém, acertando a bola ambas as vezes no travessão. O capitão da equipe até acertou as redes, porém, o impedimento foi marcado e o gol anulado, frustrando a torcida no estádio. Do outro lado, Goretzka, Pavard e Thomas Müller foram os principais jogadores no ataque perturbando a defesa da casa.

O goleiro dos anfitriões, Schubert, foi responsável por efetuar boas defesas e evitar oportunidades perigosas do Bayern. Porém, aos 40 minutos, o guarda-redes não conseguiu segurar a bomba de Kimmich de fora da área, abrindo o placar em favor dos visitantes em 1 a 0.

Segunda etapa fria

Comparado ao primeiro, a partida após o intervalo pareceu mais equilibrada e parada. Do lado dos visitantes, Coutinho conseguiu acertar a trave e assustar os fãs azuis. O ex-jogador do Schalke, Goretzka, teve a melhor chance para ampliar o resultado após cobrança de escanteio. O meia tentou cabecear para as redes, mas errou o alvo. Em seguida, o atleta, em bela bicicleta, acertou em cheio a trave de Schubert. Do lado azul, Matondo e Raman incomodaram na defesa visitante.

Próximo ao final do jogo, o time de David Wagner foi para cima e pressionou os bávaros. Porém, não foi o necessário para garantir o empate ou até mesmo a virada.

Próximo confronto

O sorteio para definir as semis da competição acontecerá no próximo domingo (8). O Bayern pode enfrentar o Saarbrucken, além dos vencedores entre os embates: Bayer Leverkusen versus Union Berlin e Frankfurt contra o Werder Bremen.