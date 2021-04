Pioli lamenta queda do Milan na Copa da Itália, mas está confiante na luta pelo título italiano

O Derby della Madonnina terminou com vitória da Inter de Milão por 2 a 1 e vaga para a semifinal da Copa da Itália. Com isso, o Milan concentra seus esforços na disputa do Campeonato Italiano e da Europa League.

"Não estamos satisfeitos com o resultado, mas saímos dessa competição com grandes perspectivas para o futuro do Milan, temos qualidade. O time jogou com seriedade, e também com certa intensidade que certamente foi o que faltou contra a Atalanta. A expulsão complicou um pouco, mas isso não significa que os rapazes não tentaram de tudo ou recuaram", analisou o técnico Stefano Pioli.

"Jogamos com intensidade e vontade de vencer, levamos o gol nos últimos minutos. Sou profissional e dou meu máximo quando entro dentro de campo. Temos ainda duas competições, precisamos levar essa intensidade que mostramos hoje adiante", emendou Tatarusanu, goleiro do Milan.

Ibrahimovic abriu o placar para o Milan, mas Lukaku empatou de pênalti e Eriksen virou nos acréscimos ao cobrar falta no ângulo. Quando o jogo estava 1 a 0, o artilheiro sueco cometeu falta dura em Kolarov e foi para o vestiário mais cedo porque já tinha recebido um amarelo ao se desentender com o belga da Inter no primeiro tempo.

"Perdemos esse objetivo que era a Copa Italia, mas temos chances de conquistar outros dois muito importantes. Faltam quatro meses para o fim da temporada, temos que lutar muito e continuar trabalhando no que estamos fazendo, tentando melhorar nosso nível de atuação, porque o segundo turno do Campeonato Italiano será ainda mais difícil, então precisamos de muita qualidade e intensidade", concluiu Pioli.

Classificação e próximos jogos

Líder do Campeonato Italiano com 43 pontos, o Milan volta a campo no sábado (30), quando visita o Bologna (13º). Com dois pontos a menos, a Inter (2º) recebe no mesmo dia o Benevento (11º).