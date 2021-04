Leicester aproveita falhas defensivas do Liverpool para arrancar vitória de virada

Na parte de cima da tabela, Leicester e Liverpool se enfrentaram neste sábado (13), no King Power Stadium, em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. Em busca de reação após goleada sofrida para o Manchester City na última partida, os Reds abriram o placar com Salah, mas permitiram a virada dos Foxes com Maddison, Vardy e Barnes, ocorrendo assim a terceira derrota consecutiva no campeonato. No fim, 3 a 1 para os mandantes.

Distribuição tática

O técnico Brandon Rodgers, em confronto contra seu ex-time, mandou o Leicester a campo no 4-2-3-1: Schmeichel no gol, Evans e Söyüncü na defesa, Amartey e Ricardo Pereira nas laterais. No meio, Ndidi e Tielemans auxiliaram na marcação, enquanto Albrighton, Maddison e Barnes cuidaram da criação das jogadas e fizeram ligação com Vardy no ataque.

Por outro lado, o treinador Jürgen Klopp não abriu mão de seu tradicional 4-3-3 para escalar o Liverpool: Alisson no gol, Kabak e Henderson na defesa, Alexander-Arnold e Robertson nas laterais. Enquanto Milner, Wijnaldum e Jones reforçaram o meio-campo, o famoso trio de ataque foi formado por Salah, Firmino e Mané.

Liverpool joga bem, mas se perde em campo com falhas defensivas

Tanto de um lado quanto de outro, o jogo não foi fácil, principalmente na primeira etapa. O Liverpool mostrou superioridade na posse de bola, a tendo com 63%, porém não conseguiu ser efetivo nas finalizações, enquanto o Leicester, quando teve a bola em seus pés, tentou levar mais perigo. Tanta disputa prevaleceu empate sem gols antes da ida ao intervalo.

Os Reds não mudaram a postura para o segundo tempo e, na única oportunidade que encontraram, não desperdiçaram e inauguraram o marcador aos 67 com Salah, que recebeu bela assistência de Firmino. Os Foxes precisaram ficar em desvantagem para despertar a necessidade de reação.

A pressão deu resultado e em falta batida por Maddison, a bola foi ao fundo das redes aos 78. O Liverpool sentiu o gol e o Leicester se lançou com tudo com ao ataque, em busca da virada. Para isso, contou com vacilos do goleiro Alisson e do zagueiro Kabak, que falharam na defesa, e Vardy não perdoou. Aos 81, o camisa 9 apenas teve o trabalho de correr para empurrar a redonda no alvo.

Deu tempo para Barnes, aos 85, marcar o terceiro e último gol do time da casa, em lance que Ndidi passou a bola para o meia finalizar e decretar a importante vitória, aproveitando assim as fraquezas que o adversário mostrou nos jogos anteriores.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Leicester assume provisoriamente a vice-liderança da Premier League, com 46 pontos, quatro atrás do líder Manchester City. O Liverpool se mantém em quarto, com 40 pontos, porém pode perder a posição, caso Chelsea ou West Ham vençam na rodada.

Os Reds tentarão reagir na próxima rodada em clássico diante do rival Everton no sábado (20), em Anfield Road, às 14h30, enquanto os Foxes visitam o Aston Villa no domingo (21), às 11h.

Antes, os comandados de Klopp terão primeiro desafio nas oitavas de final da Champions League na terça-feira (16), ante o Leipzig, às 17h. Pela Europa League, o time de Rodgers visita o Slavia Praga na quinta-feira (18), às 14h55, pelo jogo de ida dos 16 avos de final.