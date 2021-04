Manchester City aproveita erros e vence Liverpool em Anfield

Acabou o tabu, meus amigos! Na tarde deste domingo (07), em jogo válido pela 23ª rodada da Premier League, o Liverpool recebeu o Manchester City em Anfield em busca dos três pontos para subir na tabela e se manter no G-4. Já o time de Pep Guardiola precisava da vitória para se manter com uma boa vantagem na liderança.

O jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo, mas os erros do Liverpool no segundo tempo fizeram o Manchester vencer com o placar de 4 a 1. Os gol da partida foram marcados por Phil Foden, Sterling e Gündogan, que fez dois. Os Reds conseguiram diminuir com Mohamed Salah.

Distribuição tática

Jürgen Klopp trouxe para Anfield um Liverpool em um 4-3-3. Com Alisson no gol, Henderson e Fabinho formaram a zaga enquanto Trent Alexander-Arnold e Robertson nas laterais. No meio campo, Curtis Jones e Thiago ficavam nos lados do campo, apoiando na defesa, enquanto Wijnaldum mais centralizado. O trio de ataque foi formado por Firmino, Salah e Mané.

Já Pep Guardiola trouxe um Manchester City também em um 4-3-3. Com Éderson no gol, a defesa foi formada por Stones e Rúben Dias na zaga e Cancelo e Zinchenko nas laterais. No meio-campo, Rodri era mais centralizado enquanto Gündogan e Bernardo Silva nas laterais. No ataque, Phill Foden, Sterling e Mahrez.

Manchester City aproveita falhas de Alisson e vence Liverpool em Anfield

Tivemos um belíssimo embate em Anfield na tarde deste domingo. Manchester City e Liverpool se tornou um dos maiores clássicos da Inglaterra, principalmente nos últimos três anos. O embate entre Guardiola e Klopp muitas vezes ultrapassa as quatro linhas e desta vez Anfield foi o palco para mais um capítulo desta história.

O jogo já mostrava que seria bom desde o primeiro minuto de jogo, quando Éderson saiu jogando errado e Mané teve a chance de abrir o placar, mas a defesa se recuperou. Já aos 7', o City apareceu a primeira vez no ataque Zinchenko chega chutando, mas foi a vez da defesa do Liverpool afastar a bola.

Os goleiros também foram parte importante do jogo. Uma das figuras mais importantes do primeiro tempo foi o arqueiro citizen. O brasileiro defendeu as chances de Robertson aos 13', Firmino aos 28', e Sané aos 44'. Além de Ederson, dois dos cinco chutes dos Reds foram travados pela defesa. Já do outro lado, o City também viu seus dois chutes saindo pra fora e em sua maior chance de abrir o placar, aos 35', Gündogan isolou o pênalti.

O segundo tempo já trouxe mudanças logo nos primeiros minutos. Logo aos 3 minutos, Gündogan se redimiu e abriu o placar após uma sobra de Alisson. Depois do primeiro gol, o time de Klopp até tentou emepatar, com Curtis Jones aos 12', mas a bola foi direto pra fora. Já aos 16', Salah foi derrubado por Rúben Dias e converteu o pênalti.

Aos 25', o City chegou aos 25' e chegou a balançar as redes com Stones, mas o zagueiro estava em posição de impedimento. Já aos 27', Gündogan não perdeu a chance e marcou mais um, desta vez com ajuda de Alisson. O goleiro brasileiro tentou dar chutão, mas a bola caiu nos pés de Foden, que toca para o alemão fazer o seu segundo gol no jogo.

Aos 30', Alisson falha mais uma vez, o que leva o terceiro gol do City no jogo, desta vez marcado por Sterling. O brasileiro dá nos pés de Bernardo Silva , que dá cavadinha por cima de Alisson, e Sterling aparece para testar para as redes! Os Reds sentiram o baque e logo depois, aos 37', Foden extermina o jogo com um golaço de canhota.

Os números do segundo tempo demonstram bem o domínio do City. O time de Pep Guardiola conseguiu acertar cinco dos seis chutes no gol de Alisson enquanto o Liverpool acertou um de três no gol de Éderson.

Com a vitória, dois tabus foram quebrados: o City venceu a primeira vez em Anfield desde 2003 e o Liverpool perdeu a terceira partida seguida em casa pela Premier League, algo que não acontecia há 56 anos.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o City permanece na liderança e abre cinco pontos de distância do vice-líder Manchester United, que empatou na rodada. Já o Liverpool permanece no 4º lugar, com 40 pontos - um de vantagem para Chelsea e West Ham.

A próxima rodada da Premier League no próximo final de semana. No sábado (13), às 9h30, o Liverpool entra em campo contra o Leicester fora de tarde e mais tarde, às 14h30, o City tem o derby de Manchester pela frente.

Porém, antes do derby, o time de Guardiola tem compromisso na FA Cup, disputando sua vaga na próxima fase contra o Swansea na quarta-feira (10).