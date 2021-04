Com dois de Memphis Depay, Lyon vence Strasbourg em casa com facilidade e assume liderança temporária

O Lyon, mais uma vez, mandou em uma partida da Ligue 1 2020-21. Neste sábado (06), no Groupama Stadium, o OL dominou completamente o Strasbourg e fez tranquilos 3 a 0, em jogo válido pela 24ª rodada da competição.

Logo aos 14 minutos, uma expulsão complicou a já difícil situação dos Coureurs. O placar elástico, então, foi construído em ritmo de coletivo. Os Gones, no 4-3-3 de Rudi Garcia, tiveram 70% da posse de bola, com dezesseis finalizações (ante oito do adversário) - oito delas certas (os visitantes tiveram apenas uma). O RCSA alinhou-se no 4-2-3-1, comandados por Thierry Laurey.

Sem problemas

Os mandantes começaram o jogo com tudo. Logo aos três minutos, Sinaly Diomandé cabeceou cruzamento de Léo Dubois da direita e a redonda foi à esquerda do gol do Strasbourg. Aos 14, Adrien Thomasson recebeu o cartão amarelo por falta em Amaury Delerue, reclamou demais com a arbitragem e foi expulso na sequência na peleja no Parc OL.

Seis minutos depois da expulsão, Houssem Aouar serviu Memphis Depay no comando do ataque, que chutou rasteiro para abrir o placar. O holandês, aos 26, encheu o pé e obrigou Eiji Kawashima a fazer grande defesa no ângulo esquerdo. E, quatro minutos depois, após lindo passe de Thiago Mendes, Karl Toko Ekambi recebeu e finalizou de cavadinha na saída do goleiro. Cabia mais: Tino Kadewere recebeu na direita e chutou por cima da meta aos 32 minutos.

O placar foi encerrado na única grande chance da segunda etapa. Aos 23, Memphis Depay recebeu e, com linda finalização curvada, fez 3 a 0 para o OL no Parc Olympique Lyonnais.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Olympique Lyonnais recebe o Montpellier, no próximo sábado (13), às 17h (horário de Brasília), um dia antes do Strasbourg viajar para enfrentar o Metz, às 11h. Antes disso, as duas equipes jogam pela Copa da França. Os Gones recebem o Ajaccio na terça-feira (9), às 17h, enquanto os Coureurs atuam em casa contra o Montpellier na quarta-feira (10), às 10h45.