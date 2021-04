Lyon goleia, Lorient avança e Reims é eliminado da Coupe de France 2020-21

Poucas competições foram mais modificadas pela pandemia do coronavírus que a a Coupe de France (Copa da França) 2020-21. Ela transcorria com moderada normalidade até o final de setembro de 2020, quando, por conta da segunda onda do vírus pandêmico no país gaulês, o certame foi paralisado. Nesta terça-feira (09), o circo voltou a acontecer nos gramados do país.

Após uma série de datas que não se confirmaram, o plano decisivo para a volta do torneio veio em 19 de janeiro - com potes separando equipes amadoras e profissionais, continentais e de territórios ultramarinos. Nos três principais jogos ocorridos hoje, uma grande surpresa.

Atualmente na sétima colocação da Ligue 2 (segunda divisão francesa), o Valenciennes, em pleno Auguste-Delaune II, venceu o Reims, na elite nacional, por 4 a 3. Os dois primeiros gols do VA foram marcados por Baptiste Guillaume - entre eles, Kaj Sierhuis empatou. Kevin Cabral marcou os dois tentos finais dos visitantes, com Boulaye Dia também anotando duas vezes para dar números finais ao duelo.

O Lorient sofreu, mas também avançou contra uma equipe da segunda divisão. Moustapha Name abriu o placar para o Paris FC no Stade du Yves Allainmat, mas Yoane Wissa, de pênalti, e Igoboras Moffi Teremas, ambos já no segundo tempo, deram a vitória para os Merllus.

Dos candidatos ao título da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020-21, o Lyon atropelou o Ajaccio. Fazendo 4 a 0 no primeiro tempo (gols de Memphis Depay, Islam Slimani, Maxwel Cornet e Rayan Cherki), o OL fez o quinto de pênalti, convertido por Houssem Aouar. Quase nos acréscimos, Riad Nouri fez o gol de honra dos Ours no Groupama Stadium.