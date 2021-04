No segundo duelo em uma semana, Atlético de Madrid perde para Levante por La Liga

O Atlético de Madrid voltou a ter dificuldades diante do Levante. Se no meio de semana o líder empatou, neste sábado (20), atuando no Wanda Metropolitano, sofreu derrota por 2 a 0. Morales e De Frutos fizeram os gols dos visitantes.

A partida começou com o Levante no ataque, aos oito, Morales chutou, sem muito perigo, a resposta do Atlético veio aos 15, no cabeceio do zagueiro Felipe após cruzamento de Angel Correa.

O time comandado por Diego Simeone acumulava chances de inaugurar o placar antes dos 30 minutos, todavia, quando estava em seu melhor momento no jogo o Atlético sofreu o primeiro gol, Morales chutou de pé direito aos 31 minutos abrindo o marcador. Ainda no primeiro tempo, o Atlético construiu finalizações para igualar a contagem mas o goleiro Cárdenas estava em tarde inspirada.

No segundo tempo o que se viu foi um Atlético avassalador, não dando o mínimo espaço para o Levante, no entanto, com o passar do tempo a tensão tomou conta dos atletas que começaram a errar passes e executaram más finalizações.

Na melhor oportunidade, já nos acréscimos, Lemar chutou de fora da área e o arqueiro fez defesa incrível. Aos 49, Oblak foi para a área na tentativa de empatar o jogo, ams a defesa adversária foi mais eficaz e em um rápido contra-ataque, De Frutos chutou para o gol vazio, determinando a vitória por 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Líder com 55 pontos, o Atlético volta suas atenções para a Champions League, onde na terça-feira (23), 17h encara em casa o Chelsea. Oitavo com 31, o Levante volta a campo por LaLiga no dia 28, contra o Athletic Bilbao.