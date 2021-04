Em excelente fase, Sevilla recebe inconstante Borussia Dortmund pelas oitavas da Uefa Champions League

O Sevilla recebe o Borussia Dortmund nesta quarta-feira (17), no Estádio Ramón Sanchez Pizjuán, pelo jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. O jogo será iniciado às 17 horas. Campeão da última Uefa Europa League, o Sevilla se classificou para as oitavas de final após garantir o segundo lugar do Grupo E, atrás apenas do Chelsea. Já o Borussia Dortmund foi o líder do Grupo F.

Nove vitórias seguidas e ótima fase de En-Nesyri

A equipe do Sevilla está em uma ótima fase, com nove vitórias seguidas. Desde a chegada de Lopetegui, a equipe possui uma constância e está pronta para dar um passo maior do que conseguiu, nos últimos anos.

O marroquino En-Nesyri é o segundo jogador com mais gols (8) em 2021 nas cinco grandes ligas europeias, empatado com Lionel Messi. Com todas essas características, o Sevilla está pronto para seguir rumo as quartas da Champions.

BVB inconstante e transição ao novo comando

O Borussia Dortmund divulgou, nesta semana, que Marco Rose será o novo técnico. O Dortmund pagou a multa de 5 milhões de euros para contar com o atual treinador do Borussia Mönchengladbach ao fim da temporada. A equipe vem de resultados aquém do que a diretoria julgava possível, portanto a mudança de comando foi vista com ótimos olhos por parte da diretoria do Dortmund.

Se a campanha dos alemães foi ótima na Champions League, o cenário é completamente diferente na Bundesliga. A equipe ocupa apenas a sexta posição com 33 pontos, 16 atrás do líder Bayern de Munique e fora da zona de classificação para a próxima Champions.

Os espanhóis vivem momento excelente em LaLiga. São cinco vitórias consecutivas que colocaram o time na quarta colocação com 45 pontos, sete à frente da Real Sociedad, quinta colocada.

O Dortmund terá o desfalque de Witzsel, Zagadou e Burki, lesionados. Pelo Sevilla, Acuña, Ocampos, Navas e Rodríguez são dúvidas.

Ficha técnica de Sevilla x Borussia Dortmund – Uefa Champions League 2020-21, jogo #1 oitavas de final

Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla/ESP – 17 horas desta quarta-feira (17)

Sevilla – Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos e Escudero; Joan Jordán, Fernando e Rakitic; Suso, En-Nesyri e Papu Gómez. Técnico: Julen Lopetegui.

Borussia Dortmund – Hitz; Mateu Morey, Akanji, Hummels e Raphaël Guerreiro; Emre Can e Delaney; Jadon Sancho, Marco Reus e Giovanni Reyna; Haaland. Técnico: Edin Terzic.

Arbitragem de campo – Danny Makkelie (PB), auxiliado por Hessel Steegstra (PB) e por Mario Doks (PB), com Allard Lindhout (PB).

Arbitragem de vídeo – Kevin Blom (PB), auxiliado por Jochem Kamphuis (PB).