Lyon leva susto no segundo tempo, mas segura vitória diante do Brest

Após derrota para o Montpellier na última partida, o Lyon reagiu nesta sexta-feira (19) e bateu o Brest por 3 a 2, no Estádio Francis-Le Blé, em jogo válido pela 26ª rodada da Ligue 1. O OL chegou a sustentar vantagem de três gols, marcados por Paquetá, Aouar e Depay, mas Chardonnet e Cardona descontaram para o time da casa.

Os visitantes precisaram de apenas nove minutos para abrir o placar, em lance que a defesa do Brestois recuou mal a bola, o goleiro Cibois falhou no domínio e o brasileiro Lucas Paquetá não perdoou. O camisa 12 roubou a redonda e finalizou ao fundo das redes.

Dominante no campo do adversário, o Lyon ampliou a vantagem aos 29. A jogada começou com desarme no meio-campo e, no ataque, Memphis Depay deu passe para Aouar chutar firme ao gol. Autor da assistência, o holandês foi derrubado na área aos 42 e a arbitragem deu pênalti. Na marca da cal, o jogador converteu e também marcou seu tento.

Se a primeira etapa foi controlada pelos Les Gones, o segundo tempo foi favorável ao time da casa, que tentou reagir no confronto. Chardonnet diminuiu a desvantagem aos 53, em cruzamento que recebeu de Honorat na esquerda para cabecear às redes.

O Brestois chegou ao segundo gol aos 74, em longo lançamento de Chardonnet para Cardona, que correu, olhou e mandou a bola em direção ao gol defendido por Anthony Lopes. Mesmo ameaçado, o Lyon sustentou a vitória até o apito final.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Lyon assumiu provisoriamente a liderança da Ligue 1, com 55 pontos, e pode manter a posição caso Lille e PSG percam na atual rodada. O Brest, por sua vez, se encontra na 12ª colocação, com 31 pontos.

Na próxima rodada, os times voltam a campo no domingo (28): o Brest visita o Monaco, às 9h, enquanto o Lyon terá clássico diante do Olympique de Marseille, às 17h, fora de casa.