Sané fala de postura convicta do Bayern contra a Lazio

O Bayern de Munique deu um grande passo para as quartas de final da UEFA Champions League. Na tarde desta terça-feira (23), os bávaros visitaram a Lazio na Itália, em jogo válido pelo primeiro jogo das oitavas de final no Stadio Olimpico. Os alemães não tomaram conhecimento dos italianos e venceram o jogo por 4 a 1. Os gols foram marcados por Lewandowski, Musiala, Sané e Acerbi, que fez contra.

Após uma derrota e um empate na Bundesliga, Hansi Flick afirma que a performance coletiva foi muito boa. "Queríamos colocar os oponentes sob pressão desde o início, funcionou muito bem. Nós ganhamos algumas bolas altas no campo, criamos chances e fizemos a maior delas. Fomos bem agradáveis hoje", afirmou o técnico.

Leon Goretzka, que esteve fora do Mundial de Clubes por testar positivo para o Covid-19, voltou ao time principal. Para o volante, os primeiros minutos foram cruciais para o desenvolvimento do jogo. "Nós entramos bem no jogo. Isso foi importante, porque nas últimas semanas nós reduzimos um pouco os primeiros minutos. Nós trouxemos o sentimento do dia do jogo para dentro de campo, fomos agressivos de início e tivemos bom controle", analisou o camisa 18.

Autor do terceiro gol, Leroy Sané disse que o jogo foi difícil, mas a mentalidade foi importante para a vitória. "Nós queríamos estar lá desde o primeiro minuto e fazer uma afirmação. Queríamos jogar agressivamente indo para frente aqui, longe de casa. Tomamos vantagem nas oportunidades e jogamos um jogo sólido, bom. Certamente o gol cedo nos impulsionou."