RB Leipzig vence Hertha Berlin e se aproxima da liderança na Bundesliga

Eles estão chegando! Na tarde deste domingo (21), o RB Leipzig visitou o Hertha Berlin em jogo válido pela 22ª rodada da Bundesliga. Como o Bayern de Munique perdeu na rodada, os touros precisavam da vitória para encostar na liderança. Já o Hertha, do outro lado da tabela, precisava dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

O time de Julian Nagelsmann não deixou se abalar pela derrota no meio de semana para o Liverpool na Champions League e fez seu papel vencendo o time da capital no Olympiastadion por 3 a 0. Os gols foram feitos por Sabitzer, Mukiele e Orbán.

RB Leipzig vence o Hertha Berlin fora de casa e encosta na liderança da Bundesliga

O RB Leipzig chegou para o jogo ainda triste pela derrota do meio de semana na Champions League, mas precisando somar pontos para encostar na liderança da Bundesliga. A derrota do Bayern de Munique neste sábado deu a chance para os touros diminuirem a distância para os bávaros.

O primeiro tempo mostrou que os visitantes não abririam mão da chance. Aos 28' Marcel Sabitzer abriu o placar no Olympiastadion. Apesar do gol, os números do primeiro tempo mostram que o jogo era bem equilibrado. Do lado dos touros , que tinha 47% de posse de bola, finalizou quatro vezes e acertou dois no gol de Jarstein. Do outro lado, o Hertha acertou uma das quatro chances no gol de Gulásci.

Se o RB não foi melhor no primeiro tempo e já saiu na frente, o segundo tempo só decretou a vitória. Aos 71', Mukiele aumentou a vantagem no placar e aos 84' Willi Orbán fechou o placar.

Os números do segundo tempo mostram que o RB dominou, mas não por tanto assim. Enquanto os donos da casa terminaram a segunda etapa com cinco finalizações, três delas sendo no alvo, os touros acertaram quatro dos dez chutes no gol.

Classificação e próximos jogos

As posições não mudam, mas a distância muda. O RB continua na vice-liderança, mas a distância para o líder Bayern de Munique cai de cinco para dois pontos. Já o Hertha Berlin piora sua situação: apesar de aparecer em 15º, fora da zona de rebaixamento, a diferença para o 17º Mainz é de apenas um ponto.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Hertha visita o Wolfsburg no próximo sábado (27), às 11h30, e o Leipzig recebe o Borussia Mönchengladbach às 14h30 na Red Bull Arena.