Hansi Flick destaca feito histórico do Bayern: "Esta foi a temporada de maior sucesso"

Com a conquista do Mundial de Clubes, o Bayern chegou a seis títulos em uma única temporada, igualando-se ao recorde do Barcelona de 2009. O grande nome por trás desse feito é Hansi Flick, treinador que tem mais titulos (seis) do que derrotas (cinco) pelos bávaros.

Flick assumiu o Bayern na décima rodada do Campeonato Alemão, logo após a dura derrota por 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt. Desde então, o comandante somou 58 vitórias em 68 jogos, sendo 5 empates e 5 derrotas.

Com o feito e conquistando um titulo a cada 11 jogos, Flick destacou a temporada como a “de maior sucesso de todos os tempos" do clube.

"Parabéns à minha equipe. Eles completaram um feito histórico, conquistaram seis títulos numa temporada. Mesmo para o clube de sucesso que é o FC Bayern München, esta foi a temporada de maior sucesso de todas."

O gigante da Alemanha tem confirmado o favoritismo contra quem quer que enfrente. Com duas vitórias sem sofrer gols (2 a 0 contra o Al-Ahly e 1 a 0 contra o Tigres), o clube permanece sem ser vazado em Mundiais. Ao todo foram: quatro participações, quarto títulos, oito jogos, sete vitórias, um empate, 11 gols marcados e nenhum gol sofrido.

"A equipe jogou de forma excelente. A vitória nunca esteve em perigo, dominámos e merecidamente vencemos a final. Estivemos todos no limite, o mesmo vale para mim. O jogo contra o Tigres foi equilibrado, apesar de termos dominado. Eles mereciam estar na final".