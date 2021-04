Com direito à prorrogação, Barcelona reverte vantagem do Sevilla e vai à final da Copa do Rei

Não foi fácil, mas o Barcelona é finalista da Copa do Rei. Nesta quarta-feira (3), no Camp Nou, os comandados de Roland Koeman superaram o Sevilla por 3 a 0 . Dembelé no início do jogo abriu o marcador. Piqué nos acréscimos levou o duelo para o tempo extra e na prorrogação Braithwaite fez o gol decisivo.

A partida começou com o Barça no ataque. Aos 5, Dembelé chutou por cima, aos 10, em nova tentativa, o atacante novamente chutou sobre a meta mas dois minutos mais tarde não desperdiçou, ao receber passe de Messi, o camisa 11 chutou no ângulo abrindo o marcador.

Após o gol, o Barcelona baixou sua marcação e deu mais espaço aos visitantes, no entanto o Sevilla não exerceu pressão. Na reta final da primeira etapa, o time culé esteve perto de dilatar a vantagem, na melhor chance, Messi chutou dentro da pequena área mas Acuña evitou o gol tirando em cima da linha.

Após o intervalo, o Barcelona seguiu exercendo pressão, com predomínio da posse de bola e presença no campo ofensivo. Aos 21, Jordi Alba chutou de primeira e a bola pegou no travessão. Pouco depois, pênalti dado ao Sevilla, Ocampos bateu no canto direito e Ter Stegen defendeu.

As oportunidades para as equipes marcarem gols se tornaram escassas até que aos 47 minutos Fernando foi expulso e o Sevilla ofereceu mais espaço. No último minuto, Piqué desviou de cabeça, marcando o 2 a 0.

Na prorrogação, logo aos 4 minutos, Braithwaite aproveitou cruzamento de Alba para transformar a vitória em goleada. Durante os 30 minutos extra, a partida ficou mais tática que com finalizações, e o Barcelona acabou administrando o resultado favorável.

Classificação e próximos compromissos

O Barcelona aguarda o vencedor de Levante e Atheltic Bilbao para enfrentar na decisão, marcada para 21 de abril. No jogo de ida, a outra semifinal ficou no empate por 1 a 1.