Em casa, Hoffenheim surpreende o Wolfsburg na Bundesliga

De um lado, uma equipe com chances reais de chegar à próxima edição da UEFA Champions League. Do outro, um clube no meio da tabela da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021. A surpresa, entretanto, prevaleceu. Na Rhein-Neckar-Arena, o Hoffenheim venceu o Wolfsburg por 2 a 1 neste sábado (06).

Todas as estatísticas ofensivas, entretanto, foram favoráveis aos Lobos. No 4-2-3-1 de Oliver Glasner, a equipe teve 62% de posse de bola, dezoito finalizações (contra nove dos mandantes) - seis delas certas, sendo que os Kraichgauer acertaram quatro.

Emoção e controle

O primeiro tempo da partida foi bastante aberto, cheio de chances para as duas equipes. Logo aos oito minutos, Pavel Kaderabek cruzou da direita e Christoph Baumgartner chutou forte para inaugurar o marcador. Com 17, Kasim Adams recebeu de Ihlas Bebou e chutou no canto esquerdo para boa defesa de Koen Casteels.

O empate chegou aos 23 minutos. Wout Weghorst recebeu linda assistência de Xaver Schlager na direita e chutou rasteiro no canto esquerdo. Seis minutos depois, nova boa chance de Weghorst, agora na entrada da área. Oliver Baumann defendeu. Os mandantes voltaram a ficar na frente aos 41: novamente com cruzamento de Kaderabek, Andrej Kramaric dominou e finalizou à esquerda da meta defendida por Casteels.

Precisando do empate, os Lobos saíram para o ataque na segunda etapa. Após cruzamento de Maximilian Arnold da esquerda, Renato Steffen escorou no travessão. O susto veio quatro minutos depois: Ridle Baku voltou para ajudar a marcação e chegou de carrinho em Chris Richards no lado esquerdo do ataque dos Kraichgauer e o árbitro marcou pênalti. Após revisão do VAR, entretanto, a marcação foi revertida. Com 42, Admir Mehmedi cruzou da direita e Weghorst dominou antes de finalizar bola perigosa no lado direito da meta do Hoffenheim.

O que vem por aí

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Hoffenheim visita o Stuttgart no próximo domingo (14), às 14h (Horário de Brasília), um dia do Wolfsburg receber o Schalke 04, às 11h30.