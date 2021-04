Com emoção, Wolfsburg supera Augsburg e segue em ascensão na Bundesliga

A grande fase do Wolfsburg segue inalterada. Neste sábado (6), os Lobos alcançaram a quinta vitória consecutiva ao visitarem a SGL Arena e vencer o Augsburg por 2 a 0, em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga 2020-21.

Os números da partida mostram a superioridade alviverde no duelo. Foram 55% de posse de bola, com 16 finalizações (ante nove dos adversários) totais e seis (contra uma única do FCA) certas. Apesar de um bom momento bávaro (comandado por Heiko Herrlich) na primeira etapa, a maioria da peleja foi controlada pelos Lobos - do técnico Oliver Glasner. As duas equipes foram escaladas no 4-2-3-1.

Grande fase

A excelente sequência do Wolfsburg se cristalizou desde o começo da peleja. Aos 11 minutos, Renato Steffen inverteu jogo e encontrou Yannick Gerhardt na área, com uma cabeçada que explodiu em Felix Uduokhai. Quatro minutos depois, Wout Weghorst recebeu na grande área e Uduokhai o desarmou com choque corporal - os Lobos reclamaram de pênalti, mas o árbitro não marcou.

Aos 26, Daniel Caliguri recebeu belo lançamento de Carlos Gruezo na entrada da área e chutou no canto esquerdo. Grande defesa de Koen Casteels. O goleiro, novamente, trabalhou oito minutos depois. Após tabelar com Robert Gumny, Caliguri, novamente, adentrou a área e chutou forte na direita, mas o arqueiro belga do Wolfsburg foi buscar.

O castigo veio aos 38 minutos. Gerhardt acionou Weghorst na faixa central e, por cobertura, ele encobriu Rafal Gikiewicz para inaugurar o marcador. A contagem foi aumentada aos dez minutos da segunda etapa: Bote Baku foi lançado por Gerhardt na direita e marca. O tento, porém, foi anulado por impedimento. Quatro minutos depois, entretanto, não teve jeito - e com os mesmos nomes da jogada anterior, com Baku aproveitando cruzamento e finalizando na direita do gol bávaro.

Aos 17, após tabelinha com Steffen, Weghorst finalizou no meio do gol, com Gikiewicz defendendo bem. Dois minutos depois, Wieghorst marcou de novo aproveitando rebote na área, mas o tento, mas uma vez, foi anulado por impedimento. Com 29, Steffen chegou com velocidade para o meio do gol e o arqueiro do Augsburg defendeu novamente.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Augsburg viaja para enfrentar o Leipzig, na próxima sexta-feira (12), às 16h30 (horário de Brasília), enquanto o Wolfsburg, dois dias depois, encara o Borussia Mönchengladbach, às 14h.