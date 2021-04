Juventus tenta virada contra o Porto para seguir viva na Champions League 

Três clubes italianos seguem na luta pelo título da UEFA Champions League e todos perderam no primeiro jogo do mata-mata. Um deles é a Juventus, bicampeã em 1984/85 e 1995/96, que levou 2 a 1 do Porto e agora tenta a classificação no Allianz Stadium, em Turim.

Sendo assim, uma vitória simples em casa classifica os italianos, porém o empate favorece os portugueses. Se a Juventus vencer por 2 a 1 haverá prorrogação e, caso necessário, pênaltis.

Tudo ou nada para a Juventus

Sem Danilo, suspenso, Betancur (Covid-19) e Dybala (lesão no joelho), a Juventus deve ter Cuadrado improvisado na ala direita. A equipe aposta na boa fase de Morata e do astro português Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do torneio, com 134 gols.

"É como uma final para nós. Teremos que dar o nosso melhor e saber gerir um jogo muito técnico, porque o Porto vai ser compacto. Não podemos apenas tentar buscar atacar pelo meio imediatamente, mas sim ter paciência para expandir as linhas, minimizar os erros e administrar os 90 minutos com concentração máxima, sabendo que estamos enfrentando uma equipe muito forte do ponto de vista físico”, declarou Andrea Pirlo, técnico do time italiano.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Chiesa e Aaron Ramsey; Álvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Porto confiante

Vice-líder do Campeonato Português, a equipe comandada por Sergio Conceição deve ter força máxima. A única dúvida é o zagueiro Mbemba, com tendinite no joelho esquerdo.

“Vamos encontrar uma equipe que investiu para estar em finais e para ganhar a Liga dos Campeões, mas vamos com certeza fazer um jogo à imagem do que somos como equipe e tentar ganhar. Sabemos das dificuldades, mas vamos com tudo para conseguir a classificação. Os jogadores farão tudo para dignificar o emblema que temos no peito e a história do Porto na Liga dos Campeões, que é muito rica e grande. A Juventus está habituada a jogos com esta pressão, por isso temos de olhar para a nossa postura e organização", analisou o técnico Sérgio Conceição.

Provável escalação do Porto: Marchesín; Wilson Manafá, Pepe, Diogo Leite e Zaidu; Sérgio Oliveira, Mateus Uribe, Otávio e Jesús Corona; Marega e Taremi.