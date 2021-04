Na busca pelo terceiro título europeu, Juventus inicia oitavas de final diante do Porto

A Juventus inicia a busca pelo tricampeonato continental na tarde desta quarta-feira (17). Diante do Porto, a equipe italiana abre a disputa dos times nas oitavas de final da Uefa Champions League 2020-21. O jogo será disputado a partir das 17 horas no Estádio do Dragão, no Porto/POR. Será o primeiro desafio internacional dos clubes no ano de 2021. Enquanto os lusitanos encerraram a fase de grupos na segunda posição do Grupo C com 13 pontos, três atrás do líder Manchester City, os italianos lideraram o Grupo G com 15 pontos, empatados com o Barcelona e melhor no confronto direto, primeiro critério de desempate.

Preparação do Porto

Vice-líder do Campeonato Português com 41 pontos, dez atrás do primeiro colocado Sporting, o Porto muda as atenções para a Champions League. Nos últimos sete jogos, foram três vitórias e quatro empates consecutivos. Em relação ao elenco, os defensores Iván Marcano e Nanu fizeram treinamentos integrados, enquanto o goleiro Mbaye fez atividades apenas na academia. Em entrevista coletiva, o técnico Sérgio Conceição confirmou que vai entrar em campo com três jogadores no meio de campo diante da Juventus, equipe que considera forte, mas não invencível.

“Espero uma Juventus forte, dentro daquilo que é a sua história. Estamos a falar de uma equipe que talvez seja quem tem mais presenças nas finais da Uefa Champions League. Mesmo não estando tão bem como as pessoas possam pensar e quando saiu o sorteio, isso não é verdade, apesar de ter perdido contra o Napoli. Nos últimos oito jogos, sofreram dois gols, é uma equipe sólida e consistente, onde os jogadores se conhecem bem. Vamos enfrentar uma equipe que ganhou por 3 a 0 em Barcelona. É uma equipe forte, com as dificuldades normais das oitavas de final da Uefa Champions League. Claro que vai ter dificuldades porque vai enfrentar o Porto dentro daquilo que é o seu DNA, com uma mentalidade vencedora independentemente do adversário que temos pela frente, com a capacidade de perceber o que temos de fazer nos diferentes momentos do jogo e indo à procura do resultado positivo, que é a vitória”, falou o comandante timoneiro.

Preparação da Juventus

A Juventus perdeu a longa sequência de resultados positivos no fim de semana, no duelo contra o Napoli, válido pela Serie A 2020-21. Mas a boa impressão deixada na fase de grupos da competição continental, além da vitória por 3 a 0 no Camp Nou diante do Barcelona, motiva a equipe na busca pelo título europeu, o que não acontece há 25 anos. Porém, o técnico Andrea Pirlo terá três desfalques certos: o zagueiro Bonucci, o ala Cuadrado e o meia brasileiro Arthur estão lesionados. Em entrevista coletiva, o comandante biaconero afirmou que, para superar o Porto, o time precisa estar concentrado.

“Será um jogo complicado, eles se defendem bem e são compactos, como o Atlético de Madrid. Eles são bons em aproximar as linhas e precisaremos de paciência para não forçar as jogadas. Eles têm soluções diferentes, podem variar de módulo e estudamos as várias soluções que eles têm disponíveis. Teremos de fazer um jogo muito inteligente para não sofrer. É importante ter a cabeça limpa e estar pronto para enfrentar uma jornada de 180 minutos. E Cristiano Ronaldo vai a Portugal e terá ainda mais determinação para mostrar quem é Cristiano Ronaldo”, expressou.

Ficha técnica Porto x Juventus – Uefa Champions League 2020-21, oitavas de final #1

Estádio do Dragão, Porto/POR – 17 horas desta quarta-feira (17)

Porto – Marchesín; Wilson Manafá, Pepe, Mbemba e Zaidu; Sérgio Oliveira, Mateus Uribe e Otávio; Jesús Corona, Marega e Luis Díaz. Técnico: Sérgio Conceição.

Juventus – Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt e Alex Sandro; Bentancur, McKennie, Chiesa e Rabiot; Álvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo.

Arbitragem de campo – Carlos del Cerro Grande (ESP), auxiliado por Juan Carlos Yuste (ESP) e por Roberto Alonso Fernández (ESP), com José María Sánchez Martínez (ESP) como quarto árbitro

Arbitragem de vídeo - Alejandro José Hernández Hernández (ESP), auxiliado por Ricardo de Burgos (ESP)