Jogadores do Lyon demonstram decepção após empate contra Reims

O Lyon evitou a derrota no fim, mas não impediu o sentimento de frustração após empate em 1 a 1 diante do Reims nesta sexta-feira (13), no Estádio Auguste-Delaune II, em jogo que abriu a 29ª rodada da Ligue 1. No primeiro tempo, aos 33, Cafaro abriu o placar para os mandantes, mas Kadewere deixou tudo igual para os visitantes aos 92, na segunda etapa.

Após a partida, os jogadores do Lyon demonstraram decepção com o tropeço. Mesmo com um ponto conquistado fora de casa, a equipe perdeu a oportunidade de assumir a liderança provisória do campeonato e pode ficar mais distante de Lille e PSG na classificação caso os rivais vençam na atual rodada.

“Estamos decepcionados, principalmente com o primeiro tempo catastrófico. Soubemos nos recuperar e os reservas foram incríveis, como Maxence Caqueret no meio de campo. Jogamos só um dos dois tempos e pensava que a gente tinha a capacidade de buscar algo no fim. O empate é um pouco lógico, mas tivemos ocasiões para ganhar o jogo. Temos que continuar a trabalhar para crescer, o final do mês de março será muito empolgante e o mês de abril também. Temos que estar à altura de todos os jogos diretos. Temos que ganhar no próximo final de semana, estaremos em casa e vamos em busca dos três pontos”, se manifestou o goleiro Anthony Lopes.

“É uma decepção; deixamos dois pontos para trás na reta final. Não fizemos um bom primeiro tempo e precisamos fazer mais para ganhar os jogos. Tento dar tudo pela equipe, é o meu papel. Tentamos levar algo mais com os reservas, mas não foi suficiente durante o jogo para conquistar os três pontos. Temos que fazer um segundo tempo igual na próxima semana, ter mais vontade e ganhar mais disputas”, complementou o meia Caqueret.

Por outro lado, o atacante Kadewere, autor do gol, não se deixou abalar e ressaltou o momento de se concentrar para os próximos jogos.

“Foi um jogo difícil, que tivemos oportunidade para vencer. Não podemos baixar a cabeça, a temporada não acabou e temos uma partida importante na próxima semana. Temos que manter a mente fria e trabalhar para nos prepararmos para o próximo jogo. Não foi uma boa partida da nossa parte. Faltou eficiência, tivemos as ocasiões. O importante é levantar a cabeça e nos concentrarmos nos próximos jogos. Fazia um tempo que eu não marcava, mas não ganhamos e o objetivo não foi conquistado”.

Classificação e próximos compromissos

Com o empate, o Lyon se mantém na terceira colocação, com 60 pontos. O próximo jogo será o clássico diante do PSG no domingo (21), às 17h, no Parc Olympique Lyonnais.

O Reims, enquanto isso, ocupa a 11ª posição, com 35 pontos. A equipe também a voltará a campo no mesmo dia para encarar o Dijon, mas às 11h e fora de casa.