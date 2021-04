Metz goleia Valenciennes e avança às oitavas da Copa da França; Lens e Lorient são eliminados

O fim de semana de futebol na França é reservado à disputa da Coupe de France, em sua fase de 16avos de final. Na tarde deste sábado (6), quatro equipes da divisão principal do país europeu entraram em campo. Dois avançaram e dois ficaram pelo caminho ao serem derrotados por equipes de divisões inferiores no país.

Classificados

No Stade Pierre-Pibarot, em Alès/FRA, o Olympique d’Alès enfrentou o Montpellier e deu trabalho. O clube da quinta divisão tentou usar o fator campo como ponto para conseguir a classificação, mas não conseguiu. Os visitantes venceram por 2 a 1. Jordan Ferri abriu o placar aos 11 minutos ao MHSC e El Bakkal empatou ao OAC aos 22. Porém, La Paillade conseguiu usar sua superioridade técnica para buscar a classificação e garantir a vitória aos 39 minutos, com Laborde.

Um pouco mais tarde, no Stade du Hainaut, em Valenciennes/FRA, a equipe do Metz mostrou que a boa campanha na Ligue 1 não é mero acaso. Diante do Valenciennes, os grenás golearam por 4 a 0. Centonze e Thierry Ambrose marcaram no primeiro tempo, enquanto Vagner Dias e Pape Sarr converteram a vitória em goleada na etapa complementar. Ao fim do jogo, o técnico do VAFC, Olivier Guegan, foi expulso após intensa reclamação com a arbitragem.

Divulgação/VAFC

Eliminados

Se Montpellier e Metz se deram bem, Lorient e Lens não tiveram a mesma sorte. O quinto colocado da Ligue 1 enfrentou o tradicional Red Star, hoje na terceira divisão, no Stade Bauer, em Paris/FRA. O confronto foi completamente movimentado, com viradas e a classificação da equipe da estrela vermelha. Aos 21 minutos, Pape Ba abriu o placar aos donos da casa, mas Facundo Medina e Doucouré viraram o jogo ao Lens. Com a entrada de alguns destaques na temporada, a expectativa era que a vantagem fosse assegurada, mas ocorreu exatamente o contrário. Aos 38 minutos do segundo tempo, Diego Michel balançou as redes em sua primeira participação no jogo. Em seguida, aos 45, Dzabana garantiu a segunda virada do jogo e a classificação do Red Star.

Divulgação/Red Star FC

Em uma partida completamente oposta ao do Lens, mas com situação final semelhante, o Lorient entrou em campo para enfrentar o Le Puy no Stade Charles-Massot, em Le Puy-en-Velay/FRA. No primeiro confronto entre ambos na história, melhor ao time que disputa a quarta divisão francesa. Em uma partida sem grandes emoções, Lenny Joseph marcou aos 26 minutos do segundo tempo e garantiu a classificação do Le Puy às oitavas de final, que serão disputadas em um mês, com os jogos ainda a serem definidos.

Divulgação/Le Puy

Resultados da Copa da França