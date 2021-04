Manchester United domina West Ham, mas vence pelo placar mínimo

Das grandes surpresas da Premier League (Campeonato Inglês) 2020/2021), o West Ham endureceu tentou atrapalhar a vida do Manchester United, mas não conseguiu. Neste domingo (14), em jogo válido pela 30ª rodada do torneio, em Old Trafford, os Red Devils venceram os Hammers por 1 a 0.

Todos os números da peleja favoreceram os mancunianos. Foram 61% de posse de bola, quinze finalizações (contra sete dos visitantes) e quatro chutes certos - o West Ham não teve nem uma.

Show

O primeiro tempo foi inteiro dominado pelo Manchester United. Demorou, entretanto, para que os mandantes tivessem a primeira oportunidade. Aos 25 minutos, Marcus Rashford escorou cruzamento de Mason Greenwood vindo do lado direito, mas cabeceou longe da trave esquerda. Aos 37, Greenwood chutou já dentro da área e Lukasz Fabianski caiu bem no canto esquerdo para defender. Dois minutos depois, Rashford, novamente, cabeceou cruzamento de Greenwood - para boa defesa de Fabianski.

Aos oito minutos da segunda etapa, o gol. E contra. Tentando afastar cruzamento na área, Craig Dawson cabeceou no canto esquerdo da própria meta. Aos 16 minutos, Bruno Fernandes chutou de longe e o goleiro do West Ham, mais uma vez, defendeu no canto direito. Com 32 minutos, Greenwood arriscou de longe e carimbou a trave esquerda. Três minutos depois, a única chance real dos Hammers na peleja: Tomas Soucek chutou já dentro da área e Issa Diop travou.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Premier League (Campeonato Inglês) 2020/2021, o Manchester United viaja para enfrentar o Leicester, no próximo domingo (21), às 14h (Horário de Brasília), mesmo dia em que o West Ham recebe o Arsenal, às 12h. Antes disso, os Red Devils, na quinta-feira (18), às 17h, a equipe viaja para enfrentar o Milan em jogo de volta das oitavas de final da UEFA Europa League 2020/2021