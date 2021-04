Meia e ídolo do West Ham, Mark Noble revela fim da era no clube

Ao todo são 17 temporadas vestindo a camisa dos Hammers, 520 jogos, 60 gols e 61 assistências, mas ao final da próxima temporada, a relação entre West Ham e Mark Noble (33) chegará ao fim dentro de campo. O volante revelado pelo clube em 2004 confirmou em carta aberta aos torcedores que depois de cumprir mais um ano da sua renovação contratual, deixará o time londrino apesar de não confirmar aposentadoria.

Capitão de longa data no clube, Mark Noble se caracterizou como um dos meio-campistas mais identificados com uma torcida na Inglaterra. Apelidado de Mr. Hammer, em alusão ao apelido do West Ham, foi titular por diversas temporadas variando-se entre Premier League e Championship. Somente em duas oportunidades, ainda recém promovido das divisões de base, passou por curtos empréstimos ao Hull City e Ipswich Town.

A despedida

Noble confirmou a notícia em carta aos torcedores. O jogador afirmou vivenciar sua temporada mais difícil, tendo em vista os acontecimentos da pandemia de COVID-19 e assim, revela que em seus últimos meses de clube, ajudará na transição de jovens e atletas recém chegados ao time.

"...Também decidi, depois de muita consideração, que a temporada 2021/22 será minha 18ª e última como jogador de primeira equipe no West Ham United. É uma decisão que tomei após muita discussão com minha família, meus amigos e pessoas no clube de futebol. Também tive conversas com o gerente e é claro que ele e o Clube querem construir algo e continuar a levar o clube de futebol adiante de forma positiva – uma maneira em que acredito plenamente – enquanto meu desejo de continuar empurrando o ethos e os valores do West Ham United, especialmente para nossas novas contratações e jovens jogadores que passam pela nossa Academia , é tão forte como sempre..."

Sendo assim, em tom de despedida, Noble que já confirmou sua despedida dos Hammers em junho de 2022, garante que não sabe de seu futuro ainda. O jogador reafirma que concentrará o foco em terminar a atual temporada em alta e ao longo dos próximos meses deverá se reposicionar publicamente para decretar seu rumo fora do clube.