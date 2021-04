Eintracht Frankfurt supera Dortmund em confronto direto na Bundesliga

Quase sempre polêmico, o Video Assistant Refferee (VAR) foi a grande estrela do jogo disputado neste sábado (03) no Signal Iduna Park. Em duelo válido pela 27ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Borussia Dortmund perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1.

De nada adiantaram as melhores estatísticas do BVB, armado no 4-1-4-1 por Edin Terzic: 57% de posse de bola e dezenove finalizações (contra catorze dos visitantes) - sendo cinco certas, ante três dos Adler. No 3-4-1-2, a equipe de Frankfurt é treinada por Adolf Hutter.

Polêmicas à vista

O placar foi inaugurado aos 11 minutos de maneira pouco convencional. Tentando desviar cruzamento, Nico Schulz chegou antes de André Silva na bola e marcou contra a favor do Eintracht Frankfurt. Aos 40, após finalização de Amin Younes, a bola bateu no corpo de Thomas Delaney já dentro da área e os visitantes reclamaram de pênalti. Chamado pela primeira vez, o VAR vaticinou que não foi penalidade máxima. Aos 45, Emre Can colocou bola na área e Mats Hummels empatou para o BVB.

Aos sete, Luka Jovic tentou servir Daichi Kamada no comando do ataque, mas Manuel Akanji interceptou. Mais polêmica aos 21 minutos: Stefan Ilsanker marcou após passe de Filip Kostic, mas o atleta estava impedido após checagem do VAR. Com 37, belo cruzamento de Kostic, Jovic cabeceou à direita. O gol da vitória veio aos 42: em novo cruzamento de Kostic, André Silva cabeceou e fez o 2 a 1 a favor do SGE.

O que vem por aí

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Stuttgart no próximo sábado (10), às 13h30 (Horário de Brasília), mesmo dia em que o Eintracht Frankfurt recebe o Wolfsburg às 10h30. Antes disso, na terça-feira (06), o BVB viaja para enfrentar o Manchester City às 16h.