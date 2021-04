Kostic brilha, e Frankfurt vence Hoffenheim para entrar no G-4 da Bundesliga

Temos gente nova no G-4 da Bundesliga! Na manhã deste domingo (07), o Hoffenheim recebeu o Eintratch Frankfurt em jogo válido pela 20ª rodada da Bundesliga. Enquanto o time de Sebastian Hoeneß precisava da vitória para subir na tabela, o time de Adolf Huttër precisava dos três pontos para ir para o G-4.

O Frankfurt, mesmo fora de casa, conseguiu se manter dominante e venceu o jogo por 3 a 1. Os gols foram marcados por Kostic, N'Dicka e André Silva. Bebou fez o gol de honra dos donos da casa.

Eintracht Frankfurt vence fora de casa e entra no G-4 da Bundesliga

Depois de quatro jogos sem perder na Bundesliga, o Frankfurt buscava chegarao G-4, ultrapassando o Bayer Leverkusen. Já o Hoffenheim buscava mais uma vitória, importante por conta da inconstância da temporada.

O primeiro gol da partida saiu ainda no primeiro tempo, quando Kostic abriu o placar aos 15 minutos. Além do gol, o jogo foi para o intervalo com domínio pleno dos visitantes. O Frankfurt finalizou quatro vezes no gol de Baumann, acertando duas delas no alvo. Do outro lado, o Hoffenheim finalizou somente uma vez nos primeiros 45 minutos, mas nenhuma acertou no gol de Kevin Trapp.

No segundo tempo, o Hoffenheim até conseguiu ensaiar uma recuperação, mas não deu muito certo. Aos 47', Bebou empatou o jogo com assistência de Kramaric. Porém, Kostic estava inspirado e decidiu fazer o papel de garçom: aos 62', deu o passe para N'Dicka que colocou os visitantes novamente na frente e dois minutos depois, aos 64', o croata serviu o português André Silva, que decretou a vitória das águias.

Os números do segundo tempo mostram que o Hoffenheim melhorou bastante, mas não conseguiu ter consistência no ataque. Os donos da casa terminaram a segunda etapa com sete finalizações, porém somente uma delas foi no alvo. Do outro lado , foi justamente o contrário: foram cinco finalizações e três delas no gol de Baumann.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Eintracht Frankfurt se assegura na quarta posição e abre um ponto de distância para o Bayer Leverkusen, que também venceu na rodada. Já o Hoffenheim permanece na 12ª posição, com 22 pontos.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Hoffenheim viaja para encarar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park no próximo sábado (13). Já no domingo (14), o Frankfurt recebe o Colônia na Commerzbank Arena.