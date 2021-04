Em jogo morno, Borussia Dortmund vence Hertha Berlin e sobe na tabela da Bundesliga

Na manhã deste sábado (13), o Borussia Dortmund recebeu o Hertha Berlin em jogo válido pela 25ª rodada da Bundesliga. Como o Bayer de Leverkusen joga na manhã de domingo, os aurinegros precisavam de uma vitória para pular para a quinta posição. Já o Hertha Berlin precisava dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Apesar do time de Edin Terzíc dominar os 90 minutos do jogo, a vitória por 2 a 0 saiu no segundo tempo, com gols de Julian Brandt e Muokoko.

Em jogo morno, Borussia Dortmund vence Hertha Berlin e dorme no G-5 da Bundesliga

Após a classificação para as quartas de final da UEFA Champions League no meio de semana, o Borussia Dortmund precisou se concentrar em sua campanha na Bundesliga. Com 42 pontos, os aurinegros brigam por um espaço no G-4 com Frankfurt e Bayer Leverkusen. O jogo contra o Hertha Berlin, time que está empatado com o primeiro time fora da zona de rebaixamento, seria perfeito para a volta triunfal para o campeonato alemão.

Apesar de grande favoritismo para os donos da casa, o primeiro tempo foi muito ruim. Apesar de ter os 73% de posse de bola, o Borussia conseguiu acertar apenas um dos cinco chutes no gol de Jarstein. Já o time da capital alemã não acertou nenhuma das duas finalizações no gol de Hitz.

O segundo tempo trouxe uma melhora do time da casa. O time de Edin Terzíc acertou três das sete finalizações no gol. Com a melhora dos adversários, o Hertha não conseguiu jogar e finalizou apenas uma vez no segundo tempo.

O resultado dessa melhora começou aos 54'. Julian Brandt abriu o placar com assistência de Marco Reus. Após o primeiro gol, o jogo melhorou um pouco, mas também ficou bem parado por conta de substituições e faltas. Mats Hummels e Marco Reus tiveram que sair por conta de lesão. Essas substituições e a expulsão de Darida aos 80' ajudaram a mudar o percurso do jogo.

Como Marco Reus se machucou no final do jogo, o técnico aurinegro optou para colocar o jovem Youssoufa Moukoko para dar um gás a mais nos minutos finais. Acabou que o garoto de 16 anos, ampliou o placar e decretou a vitória.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Dortmund assume a quinta posição provisoriamente , dependendo do resultado do jogo do Bayer amanhã. Já o Hertha permanece em 15º, empatado em pontos com o Mainz.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund visita o Colônia no próximo sábado (20), às 11h30, e o Hertha recebe o Bayer Leverkusen às 11h30 na Olympiastadion no domingo (21).