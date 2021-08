Peter Bosz destaca trabalho coletivo do Lyon para alcançar primeira vitória na Ligue 1

O Lyon não encontrou facilidade diante do Nantes nesta sexta-feira (27), mas conseguiu sua primeira vitória na Ligue 1 após dois empates e uma derrota nos jogos anteriores. O confronto foi vencido por 1 a 0, com gol decisivo de Moussa Dembélé, na abertura da quarta rodada, no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

O time visitante confirmou a superioridade com 64% de posse de bola ao todo, porém não impediu que os mandantes chegassem à frente, que arriscaram um total de 18 finalizações e fizeram o goleiro Anthony Lopes trabalhar em cinco oportunidades, em chances que levaram perigo.

No fim, Les Gones seguraram o magro resultado, o que deu alívio para Peter Bosz. O treinador holandês assumiu o comando da equipe na atual temporada, contudo sem bom começo de trabalho. Os primeiros três pontos vieram apenas neste quarto jogo.

O comandante, após a partida, ressaltou a importância do coletivo para conquistar o triunfo.

“Eu vi algumas coisas boas hoje à noite. Poderíamos ter marcado mais gols. Os três pontos são o mais importante. Antes do jogo, eu disse aos jogadores que só se pode ganhar jogando juntos. Hoje, fizemos isso bem. Moussa Dembélé jogou muito bem. Hoje, eu coloquei os onze [jogadores] mais fortes possíveis”.

Autor do gol, o atacante Dembélé também comentou: “É uma vitória coletiva. Fizemos o trabalho necessário para conquistar esta primeira vitória. A temporada finalmente começou, e vamos trabalhar duro no treinamento para continuar assim - é importante para mim continuar marcando gols”.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, os times voltarão a campo no dia 12 de setembro, após a data Fifa. Lyon e Nantes irão receber, respectivamente, Strasbourg e Nice, com horários a serem definidos.