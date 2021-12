Chelsea não sai do zero e vê Manchester City se distanciar na liderança

O Chelsea tropeçou mais uma vez no Campeonato Inglês, o time não saiu do zero contra o Wolverhampton, fora de casa, em jogo válido pela 18º rodada da Premier League. Com o resultado os Blues se mantêm na terceira colocação 38 pontos e vê o Manchester City abrir seis pontos de vantagem, mas um alívio para o Chelsea é que o Liverpool não venceu e não abriu distância.

O time londrino entrou em campo com muita preocupação por causa dos desfalques da nova cepa da Covid-19. A diretoria até tentou adiar o jogo, mas foi negado pelos dirigentes da Premier League.

Primeiro tempo morno

A primeira etapa foi de poucas emoções, os dois times poucos produziram, mesmo assim quem se destacou mais foi o Wolves. O fato mais marcante foi um gol anulado aos 14 minutos, Podence aproveitou um sobra de bola e balançou o gol do goleiro Mendy, mas o arbitro assinalou impedimento.

O Wolves chegou mais uma vez no final com uma cabeçada de Dendocker e o goleiro Mendy fez uma defesa. No mais, o Chelsea trocava passe e dominava a posse de bola, mas sem produção, assim terminando sem gols.

Blues melhor na segunda etapa

O Chelsea voltou para a segunda muito melhor e pressionando o Wolverhampton na sua defesa. A primeira chance foi aos 10' com o Pulisic, a zaga do time adversário salvou. Um minuto depois, Ziyech tabelou com o Alonso e o marroquino chutou na trave, mas a arbitragem marcou impedimento.

A última chance clara dos Blues foi aos 32', Kanté aproveitou um lançamento e tocou para o Alonso, que entre os zagueiros passou para o Pulisic, o atacante norte americano invadiu a área e chutou com a canhota para a bela defesa do goleiro José Sá. O Chelsea até tentou abrir o marcador, mas parou na marcação do Wolves, assim terminando com mais um tropeço e dificultando a busca pelo título.

A próxima partida do Chelsea vai ser na rodada do "Boxing Day", dia 26, mas antes enfrenta o Brentford pela Carabao Cup.